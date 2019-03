U&D | Giorgio Manetti presenta la fidanzata e su Gemma dice | ' Prenderei un caffè'

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Mentre sul web impazzava il gossip su un suo ipotetico ritorno a Uomini e Donne,tanto per smentire i rumors ha deciso dire la suasu 'Di Tutto'. La rivista di gossip, infatti, ha pubblicato per prima le foto dell'ex protagonista del Trono Over con Caterina, l'imprenditrice toscana con la quale fa coppia fissa da quasi un anno. Interpellato suGalgani, poi, il cavaliere ha usato belle parole nei suoi confronti, sottolineando però che è una persona interessante soprattutto fuori dal programma di Canale 5.innamorato di Caterina: nessun ritorno a U&D Alcuni "like" cheaveva messo sui social network a chi chiedeva a gran voce un suo ritorno a Uomini e Donne per riconquistareGalgani, avevano acceso i riflettori del gossip su un suo eventuale reintegro nel parterre del Trono Over. L'ultimo numero del settimanale Di ...

gretamenchi : non posso pretendere di riassumere mondi di idee e ragionamenti in pochi caratteri su twitter e non essere fraintes… - ACAjaccio : L'AC Aiacciu susteni u cullittivu @ParlemuCorsu pà a so manifistazioni di u 23 di marzu à parta da 3 ori! - JeanGuyTalamoni : Per a salvezza di a nostra #lingua è per una sucetà bislingua, portu tuttu u mo sustegnu à l’iniziativa di… -