Pioli | ' Chiesa sta meglio'

Serie A Fiorentina - dubbio Chiesa per Pioli in vista del Torino : FIRENZE - Stefano Pioli ha iniziato a pensare alla formazione da schierare contro il Torino . E lo ha fatto da quanto Chiesa ha lasciato Coverciano e la Nazionale a causa dei problemi fisici che lo ...

Cagliari Fiorentina formazioni probabili - Pioli recupera Chiesa : Cagliari Fiorentina formazioni – Il Cagliari affronta la Fiorentina tra le mura amiche, in un match importante per entrambe le formazioni. Da un lato, i sardi cercano punti utili per la salvezza, dall’altro i viola provano a mantenere viva la speranza di conquistare un posto nella prossima Europa League. Allenamento di rifinitura ieri ad Asseminello […] L'articolo Cagliari Fiorentina formazioni probabili, Pioli recupera Chiesa è ...

Cagliari-Fiorentina - Pioli alla vigilia : “Edimilson e Lafont in difficoltà - Chiesa…” : Il primo anticipo della 28^ giornata di Serie A si giocherà domani sera: al Sardegna Arena, il Cagliari ospiterà la Fiorentina. alla vigilia della gara, il tecnico viola Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale. A partire dagli infortunati, tra cui Chiesa: “Ieri si è allenato con la squadra, oggi svolgerà il secondo allenamento e può essere disponibile domani sera, Lafont invece difficilmente partirà ...

Fiorentina-Lazio - Pioli : 'Il pianto di Chiesa? Soffre quando non è in campo' : Per i ragazzi che sto allenando ora credo di essere il miglior allenatore del mondo, si è creato un bellissimo rapporto. Non ho fretta per il rinnovo, aspettiamo due mesi e poi vedremo. Ma io ho già ...

Fiorentina-Lazio 1-1 - le parole di Pioli sulla gara - su Chiesa e sul rinnovo : Il posticipo domenicale della 27^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio finisce in parità: 1-1 al Franchi, a Immobile risponde Muriel. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky, le parole di Pioli: “Non credo che l’Europa ci sia costata stasera, abbiamo perso troppi punti all’andata per la nostra rosa. Oggi cominciano i due mesi decisivi per le sorti della stagione in campionato e Coppa Italia. Mi aspettavo una ...

Fiorentina - Stefano Pioli si coccola Chiesa : “maturato tantissimo - somiglia molto a Mbappè” : Stefano Pioli elogia i miglioramenti mostrati da Federico Chiesa: il talento della Fiorentina paragonato alla stella del PSG Kylian Mbappè Il momento della Fiorentina non è di certo esaltante. I Viola hanno raccolto 6 punti nelle ultime 5 partite in campionato, subendo una netta sconfitta nell’ultimo turno contro l’Atalanta (3-1), stessa squadra che qualche giorno prima aveva rifilato ai toscani altri 3 gol nell’andata ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? Lo paragono a Mbappè» : FIRENZE - ''Non so se Chiesa diventerà mai un attaccante da 20 gol però io lo sto paragonando a Mbappé, pure lui era partito giocando più esterno e adesso fa l'attaccante. Di sicuro Federico, al di là ...

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “Gasperini sbagliò a dare del simulatore a Chiesa” : FIORENTINA ATALANTA Pioli – “Ce l’abbiamo in testa di vincerla la Coppa Italia, come credo sia normale per tutte le squadre che sono rimaste. E’ capitato raramente che le prime tre squadre del campionato siano fuori”. Sono le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Noi […] L'articolo ...

Fiorentina - Pioli : "Chiesa simulatore? Ex calciatori basta pontificare" : Stefano Pioli, 53 anni, allenatore della Fiorentina. Lapresse La settimana nerazzurra inizia domenica sera. Al Franchi arriva l'Inter, poi mercoledì si replica con l'Atalanta nella semifinale di ...

SPAL-Fiorentina 1-4: NUMERI E STATISTICHE Tutto sulla Fiorentina Classifica Serie A La cronaca Serie A Fiorentina spal Pioli Chiesa pezzella Tutte le notizie di Fiorentina Per approfondire