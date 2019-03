Opere pubbliche 2019-2021 | 72 cantieri per oltre 100 milioni per Modica

Industria - per Anie 2018 a due velocità : “Il governo si occupi di noi : incentivi per innovazione e via a Opere pubbliche” : Giù il fatturato, gli ordinativi e gli investimenti. E giù anche la fiducia delle imprese. È quanto emerge dal rapporto sul 2018 stilato da Anie, la federazione di ConfIndustria che rappresenta i settori dell’elettronica ed elettrotecnica. I dati descrivono un anno a due velocità: dopo un primo semestre di crescita, sulla scia di un 2017 molto positivo, i sei mesi successivi hanno segnato una brusca frenata. I motivi? Secondo l’organizzazione ...

Conte : approvato dl sbloccacantieri - avanti con Opere pubbliche : Roma, 20 mar., askanews, - 'approvato il dl sbloccacantieri. L'avevamo promesso. Ora acceleriamo la realizzazione delle opere pubbliche, semplificando le norme, nominando commissari con adeguati ...

Comiso - Rg - : i nuovi progetti dell'amministrazione per le Opere pubbliche : Anzi, per onestà di cronaca, siamo stati noi a portarlo avanti acquisendo tutte le autorizzazioni della Sovraintendenza ai BB.CC. Anche per questo progetto, avvieremo un' azione più utile ed ...

Perugia - 75 milioni in Opere pubbliche per il futuro. Il Pd : 'Prosegue la perenne campagna elettorale della Giunta comunale ' : Perugia - "È davvero sorprendente come dopo 5 anni di governo da parte della Giunta comunale, ad appena 2 mesi dalle nuove elezioni, si promettano ingenti somme da destinare alla città, dopo l'...

Edilizia in crisi profonda : settore subisce contraccolpi taglio Opere pubbliche : Il 2018 è stato un altro anno nero per l'Edilizia , che ha subito una brusca frenata degli investimenti in opere pubbliche. Lo rivela l'osservatorio congiunturale dell'ANCE, associazione che ...

Ma su Tav e Opere pubbliche è polemica nel governo : Tria attacca: 'Nessuno verrà mai a investire in Italia se il governo non sta ai patti e fa leggi retroattive'. Parole che non piacciono a Toninelli: 'Ha dimenticato che c'è un contratto di governo che ...

Tav - Matteo Salvini gela i 5S : “Nessuno stop - faremo Piano Marshall sulle Opere pubbliche” : Secondo il ministro degli Interni Matteo Salvini "si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". E lancia "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche".Continua a leggere

Conte strappa a Tria la cabina di regia sulle Opere pubbliche : 'Ci sono miliardi sonanti a disposizione', ha garantito il premier, 'e con questa imponente iniezione di fondi pubblici l'economia riceverà un forte stimolo'. Ad annunciare urbi et orbi il decreto ...