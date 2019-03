May ai Comuni: ultima chance per Brexit

Nuovo appello della premier britannica May alla Camera deiperchè voti il negoziato con la Ue per la. Votare a favore dell'accordo significa evitare un salto nel buio e mandare "un messaggio chiaro" al Paese e a Bruxelles: che la Gran Bretagna "uscirà dall' Ue il 22 maggio, nel rispetto del risultato del referendum", ha detto May. La premier Tory nega che ci sia spazio per negoziare un altro accordo. Oggi "è l'opportunità", ribadisce, spiegando di essere pronta a dimettersi "prima di quanto avessi previsto".(Di venerdì 29 marzo 2019)