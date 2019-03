Il Calabrone di Gabry Ponte feat Edoardo Bennato e Thomas | una fiaba moderna su un volo

optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)Ildiè disponibile da oggi. Il nuovo singolo, in radio e in digitale da venerdì 29 marzo, è stato scritto e prodotto dainsieme a Jacopo Ettore e vede alle voci quella die quella diBocchimpani.Il brano anticipa il nuovo disco died unisce il celebre cantastorie della musica italiana,, al giovanissimoche a soli 18 anni vanta dischi d'oro per i suoi album, che hanno debuttato in vetta alla classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana.Un percorso interessante intrapreso ad Amici di Maria De Filippi e lantà di dimostrare il proprio talento tra la musica e il ballo: il giovane talento si trova a duettare in Ilcon, in una canzone scritta e prodotta dache racconta ilbello e impossibile di un ...

