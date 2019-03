Google Duo introduce modifiche alla gestione dei contatti | i messaggi audio e altro in un

Google Duo 49 si prepara a introdurre gli inviti video e gli effetti di messaggistica per il festival Holi : La versione 49 di Google Duo rivela che il team di sviluppo e la lavoro sui nuovi effetti di messaggistica per Holi e sui video inviti per attirare nuovi utenti e perfeziona le stringhe che introducono il prossimo rinnovo dei premi avvistato con l'ultima versione, anche se non è ancora chiaro cosa sia esattamente questa funzionalità. L'articolo Google Duo 49 si prepara a introdurre gli inviti video e gli effetti di messaggistica per il festival ...

Le chiamate audio di Google Duo sono in arrivo per gli altoparlanti Google Home : Mentre stava installando un dispositivo Google Home Mini, un utente ha notato la schermata che conferma il supporto per le chiamate audio di Google Duo per lo speaker intelligente. Il comando vocale da utilizzare per attivare la feature sarebbe "Duo chiamata audio Speaker X". Un tocco breve risponderà alla chiamata, mentre un tocco prolungato la rifiuterà. L'articolo Le chiamate audio di Google Duo sono in arrivo per gli altoparlanti Google ...

OxygenOS 9.0.4 in rilascio per OnePlus 5 e OnePlus 5T - ora Google Duo è integrata nell’app Telefono : OnePlus 5 e OnePlus 5T stanno ricevendo, da pochi minuti, l'aggiornamento alla OxygenOS 9.0.4 che integra Google Duo nell'applicazione Telefono. L'articolo OxygenOS 9.0.4 in rilascio per OnePlus 5 e OnePlus 5T, ora Google Duo è integrata nell’app Telefono proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si arricchisce del client Web : Da tempo si vocifera del rilascio da parte di un client Web per sfruttare le potenzialità di Google Duo e pare che il momento sia arrivato L'articolo Google Duo si arricchisce del client Web proviene da TuttoAndroid.

Google Duo 48 migliora la gestione dei contatti e sviluppa le ricompense di Google : Google Duo 48 introduce un'interfaccia "precall", che è essenzialmente un modo migliore di interagire con i contatti, e alcune novità per le ricompense di Google. La nuova schermata "precall" consente di scegliere come comunicare con qualsiasi contatto, inclusi quelli che non sono presenti nel servizio tramite un invito, e comprende le stesse opzioni del menu corrente, ma in un'interfaccia un po' più chiara. L'articolo Google Duo 48 migliora la ...

OnePlus integra Google Duo in varie app della OxygenOS : OnePlus ha annunciato l'importante decisione di integrare Google Duo all'interno di dialer, contatti ed app per i messaggi della sua OxygenOS. L'articolo OnePlus integra Google Duo in varie app della OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si arricchisce con un filtro speciale dedicato a San Valentino : Google Duo si aggiorna con un particolare filtro per i videomessaggi dedicato alla festa di San Valentino. L'articolo Google Duo si arricchisce con un filtro speciale dedicato a San Valentino proviene da TuttoAndroid.