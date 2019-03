Auguri a Terence Hill - 80 anni e una vita incredibile : Gli occhi azzurri e il sorriso più rassicurante della tv italiana. Terence Hill compie 80 anni, anche se a guardarlo non si direbbe. Pugilato e ginnastica artistica, le sue passioni, lo hanno portato a dimostrarne una ventina in meno. Registrato all'anagrafe come Mario Girotti è nato il 29 marzo casualmente a Venezia nel 1939 da padre umbro (un chimico originario di Amelia dove il piccolo Mario trascorse gli ultimi giorni della ...