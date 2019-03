Ambra | «Io | disordinaria | e la chat dei genitori»

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tutto è iniziato da un sorriso di entusiasmo seguito da un «così ci organizziamo meglio e comunichiamo velocemente» e io che penso sorniona «Finalmente!». Ora potrò ristabilire l’ordine dall’interno, potrò finalmente fargli capire che non siamo noi ad andare a scuola ma i nostri figli. Dirò a tutti senza dirlo esplicitamente che non bisogna impicciarsi, che le dinamiche scolastiche devono risolverle i nostri ragazzi. Sono un BUG inserito nel contesto sotto copertura pop, ce l’ho fatta! Sarò molto richiesta perché considerata utile e di grande charme scolastico. Quello che «loro» non sanno è che io non finirò MAI a parlare di merende sbagliate e avvistamenti di scarafaggi nell’atrio della scuola perché sono inma sono un’ASO. Io sono diversa. Sì, sono il Carmelo Bene delledella scuola, sono atea, incomprensibile e disincantata.Accompagnati i ragazzi a scuola, dopo ...

