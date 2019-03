Va in ospedale per estrarre un dente - 13enne muore durante l'operazione : Dovevano solo estrargli un dente l'operazione in ospedale non è andata come doveva e il paziente, un ragazzo di soli 13 anni, è morto sotto i ferri. Il dramma si è...

U&D - Beatrice Valli in ospedale per il malore : ‘Mi chiedo come mai proprio a me’ : Beatrice Valli da sabato notte è ricoverata in ospedale a causa di alcune fitte all’addome. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in queste ore è tornata ad interagire con i suoi follower. Lo scorso sabato la compagna di Marco Fantini è stata ricoverata d’urgenza, tanto che è servita la chiamata di un’ambulanza. Nonostante la coppia abbia cercato di rassicurare i fan sulle reali condizioni di salute, al momento la situazione non risulta affatto ...

Sci alpino - Christof Innerhofer dimesso dall’ospedale dopo l’intervento al ginocchio : “Sono pronto per affrontare il recupero” : Christof Innerhofer è stato dimesso oggi dalla Clinica Hochrum a Rum (Austria), dove è stato operato in seguito all’infortunio subito venerdì scorso durante il SuperG dei Campionati Italiani di Cortina d’Ampezzo. Come riportato dalla FISI, l’intervento chirurgico è andato a buon fine ed è stato ricostruito il legamento crociato rotto del ginocchio sinistro con un pezzo del tendine del quadricipite, oltre a ciò sono stati dati anche dei punti di ...

'Personale smantellato all'ospedale di Ortona' - visita ispettiva dei consiglieri regionali Taglieri e Smargiassi : Approfondimenti L'ospedale di Guardiagrele sarà riconosciuto presidio di area disagiata 30 gennaio 2019 Ospedale di Lanciano, Marvi e Angelucci nuovi direttori di Ortopedia e Medicina 13 febbraio 2019 ...

Arezzo - per mesi dà cocaina alla figlia di 14 anni e la picchia fino a mandarla in ospedale : Ha iniziato la figlia alla droga a soli 14 anni. cocaina che le ha passato per mesi mentre contemporaneamente alzava le mani a ripetizione. Finchè, a forza di botte, non l’ha mandata in ospedale. E lì l’adolescente ha raccontato tutto: mia madre non solo mi picchia ma mi cede anche la «roba» con la quale mi faccio e mi fa pure bere. Il resto è venuto di conseguenza: la figlia tolta alla mamma dal tribunale dei minori e affidata ai servizi ...

Venezia - Enzo Raise : «L'ospedale mi manca però dico : largo ai giovani» : Enzo Raise Ora potrebbe tornare in ospedale, se la sentirebbe? «Dopo averci lavorato 43 anni e mezzo dovrei rifletterci molto a lungo. Non sono più un giovanotto». Qual è la perplessità? «Chi ha ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli in ospedale dopo un malore : "Quando tutto sembra andare per il meglio..." : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e social influencer Beatrice Valli è stata costretta ad un ricovero in ospedale a causa di un malore che ha avvertito sabato scorso, 23 marzo 2019.La fidanzata dell'ex tronista Marco Fantini, tramite le stories di Instagram, in un primo momento, ha condiviso una foto che la ritraeva durante la cura antibiotica alla quale si è sottoposta dopo il malore, con la seguente frase: "Quando tutto sembra ...

Giuseppe muore : lasciato senza cibo per 10 giorni in ospedale : La famiglia di Giuseppe Ulleri, detto Joe, aveva espresso preoccupazioni in merito alle modalità con cui i medici del Manchester Royal Infirmary stavano curando l’uomo, un 61enne affetto dalla sindrome di Down. Le loro richieste sono però rimaste inascoltate e l’uomo è morto dopo 10 giorni senza cibo. L’episodio risale a febbraio 2016, quando Giuseppe, residente in Inghilterra ma di origini italiane, è stato trovato disteso sul pavimento ...

U&D - Beatrice Valli in ospedale preoccupa i fan : ricoverata per almeno 7 giorni : Vi ricordate di Beatrice Valli? La ragazza è stata corteggiatrice di Uomini e Donne ed è stata la scelta di Marco Fantini. La donna è anche sorella di Ludovica Valli, altro volto noto al pubblico di Maria De Filippi. Ad ogni modo, nelle ultime ore la ragazza ha generato un bel po' di preoccupazione sui social, dal momento che ha pubblicato delle Instagram Stories direttamente dall'ospedale. Una delle prime immagini ritrae il suo braccio con una ...

Ciclone Idai - Protezione Civile : partito ospedale italiano per il Mozambico : È decollato qualche minuto fa, dall’aeroporto militare di Verona – Villafranca, un Boeing KC 767 dell’Aeronautica Militare con il Posto Medico Avanzato (PMA) di secondo livello destinato al supporto della popolazione del Mozambico colpita recentemente dal Ciclone Idai. A bordo anche 27 medici della Regione Piemonte, che raggiungeranno i 13 partiti nella giornata di ieri da Pisa. Sul posto sarà impegnato anche un team di esperti del ...

Vibo Valentia - l’ascensore dell’ospedale è guasto : cadavere resta per ore in reparto : Ancora problemi non indifferenti all’ospedale “San Bruno”. Impossibile trasferire il defunto in obitorio a causa del guasto all’impianto. I vertici del nosocomio Vibonese, da quanto si è appreso, hanno contattato l’azienda che ha montato gli ascensori ma, al momento, nessun intervento è stato messo in atto per riparare il guasto.Continua a leggere

Napoli : blitz antifumo all'ospedale del Mare - multe per duemila euro a familiari e pazienti : blitz antifumo all?Ospedale del Mare, dove sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 2.000 euro. Le squadre dei poliziotti municipali dell?unità operativa Barra,...