Ricerca e innovazione | imprese molisane a confronto sulle strategie di sviluppo

Sanità : a Catania nuovo centro universitario per la Ricerca sui processi di innovazione - leadership e management : Healthcare e nuovi modelli. Sarà l’impatto delle tecnologie a guidare la trasformazione nel processo di ridefinizione degli ospedali e delle strutture sanitarie: dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla stampa 3D ai portable wearable device (dispositivi portabili indossabili), il volto della Sanità si prepara ad assumere una nuova veste. È con l’obiettivo di condividere saperi, sviluppare partnership strategiche, trasferire know how ...

Ict : F.Sala - '750 mln nei prossimi 3 anni per innovazione e Ricerca' : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Come Regione Lombardia siamo orgogliosi di investire nel prossimo triennio 750 milioni di euro in ricerca e innovazione. Lavoriamo a fianco delle nostre imprese per permettere loro di realizzare progetti innovativi e sviluppare nuovi brevetti, come dimostra il nostro b

Indonesia - l'ambasciatore Sandalli inaugura la mostra sulle eccellenze italiane della Ricerca e dell'innovazione tecnologica : ... Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli; Museo Galileo Galilei di Firenze; Museo delle Scienze - Muse di Trento; e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. ...

Sono 340 le assunzioni in Enea per Ricerca e innovazione : I nuovi assunti saranno impegnati soprattutto nei settori dell'efficienza energetica, con l'Enea nel ruolo di Agenzia nazionale, dell'economia circolare, delle tecnologie energetiche e della fusione. ...

Ricerca - Cnr : dall'azoto un'innovazione per il fotovoltaico ibrido : Roma, 7 mar., askanews, - Un team di Ricercatori dell'Istituto di microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche di Catania, Cnr-Imm, coordinato da Alessandra Alberti e da ...

Snam e Terna - al via collaborazione per Ricerca e innovazione e convergenze elettricità-gas : Snam e Terna pronte a collaborare insieme. Le due utility hanno sottoscritto un memorandum of understanding per definire e realizzare iniziative comuni, in particolare su ricerca, sviluppo e ...

Snam e Terna : al via collaborazione per attività di Ricerca e innovazione e convergenze elettricità-gas : Snam e Terna hanno sottoscritto un memorandum of understanding per definire e realizzare iniziative comuni, in particolare su ricerca, sviluppo e innovazione e sulle possibili convergenze tra sistema elettrico e sistema gas. L’intesa è stata siglata oggi a Roma dagli amministratori delegati di Snam Marco Alverà e di Terna Luigi Ferraris, a valle del workshop organizzato dalle due società sugli scenari energetici. Le aree di attività oggetto ...

Lavoro - 340 assunzioni in ENEA per potenziare Ricerca e innovazione : ... I nuovi assunti saranno impegnati soprattutto nei settori dell'efficienza energetica , con l'ENEA nel ruolo di Agenzia nazionale, dell'economia circolare, delle tecnologie energetiche e della ...

ENEA : 340 assunzioni per potenziare Ricerca e innovazione : Sono 340 i giovani ricercatori e tecnologi che hanno preso servizio in ENEA negli ultimi sei mesi, la maggior parte laureati in discipline scientifiche e oltre il 40 per cento donne; le assunzioni sono tutte a tempo indeterminato e vanno a potenziare i 14 tra centri e grandi laboratori di ricerca dell’ENEA presenti sul territorio nazionale, oltre ai 16 uffici territoriali di consulenza su efficienza energetica e pianificazione ...

L'innovazione arriva dai piccoli gruppi di Ricerca : I gruppi di ricerca pi piccoli sono pi innovativi rispetto a quelli di grandi dimensioni, che spesso sviluppano progetti consolidando conoscenze esistenti. Lo indica l'analisi di 65 milioni di ...

CRN presenta il nuovo yacht in collaorazione con Nuvolari Lenard : 60 metri di innovazione e Ricerca tecnologica : CRN e Nuvolari Lenard insieme per la messa in vendita di un nuovo splendido yacht: 60 metri di innovazione e ricerca tecnologica da realizzare presso il polo, storico, di Ancona CRN annuncia la vendita di un nuovo yacht di 60 metri, lo scafo numero 141, in alluminio fully-custom. Gli oltre 50 anni di esperienza CRN si fondono con l’energia creativa dello studio italiano di design guidato da Carlo Nuvolari e Dan Lenard. L’ufficio tecnico ...