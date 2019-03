Picchiava e umiliava la moglie | preso un marocchino a Venezia

ilgiornale

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sono stati anni duri per una donna che era costretta dal marito a subire continuamente violenze, fino a ieri. Nel pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Mestre hanno arrestato un 39ennesu ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di. Il motivo sono i gravi reati di minacce e violenze contro la ex compagna. L'uomo è infatti accusato di gravissimi comportamenti violenti e vessatori nei confronti della donna di Mirano, dalla quale ha avuto anche un figlio di ormai due anni. La vittima era spesso umiliata e minacciata pesantemente, percossa a più riprese e indotta a non denunciare le violenze né a ricorrere alle cure mediche del caso.Di fatto, la donna, nel corso degli anni e ancor più dal momento della nascita del piccolo, era stata costretta ad un vero e proprio isolamento sociale: non poteva vedere né sentire i parenti, gli ...

