Juve | Mandzukic con Emre Can | la formazione per l' Empoli

Juventus - Mandzukic rinnoverà il contratto fino al 2021 : La notizia era nell'aria ormai da settimane, ma adesso sono stati limati anche gli ultimi dettagli e Mario Mandzukic continuerà la sua avventura alla Juventus. Il contratto dell'attaccante croato ...

Juventus - Mario Mandzukic rinnova il proprio contratto : i dettagli : Juventus, Mario Mandzukic resterà a lungo in bianconero: l’accordo tra le parti sembra essere arrivato, manca solo l’ufficialità Mario Mandzukic ha rinnovato il proprio sodalizio con la Juventus. Il fido scudiero di Max Allegri ha deciso di dire sì ai bianconeri, allungando il proprio contratto sino al 2021, data l’iniziale scadenza nel 2020. Dunque una stagione in più in bianconero per Mandzukic, il quale vuole legare il ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per il rinnovo di Mandzukic fino al 2021 : Era nell'aria, ma adesso è praticamente cosa fatta: Mario Mandzukic e la Juventus insieme fino al 2021. Sono stati infatti risolti gli ultimi dettagli sul rinnovo dell'attaccante croato con i ...

Juve - è ora di blindare Kean : vicinissimo il rinnovo di Mandzukic - non quello di Costa : Moise Kean è l'uomo del momento: il giovanissimo attaccante Juventino si sta infatti facendo notare grazie a delle prestazioni importanti. Finora con la maglia della Juve non ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra, ma nonostante ciò, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare prontissimo. Tanti club importanti hanno messo gli occhi sul grande talento classe 2000. Ecco quindi che Fabio Paratici ed il suo entourage, hanno ...

Da Bernardeschi a Mandzukic : così la Juve arma Cristiano Ronaldo : Cristiano, re anzi tiranno, siede sul trono bianconero per la gioia di ogni suddito. La Juve sembra una felice monarchia illuminata, soprattutto dopo l'ultima sfarzosa notte di Champions: la rimonta ...

Juve - Mandzukic verso il rinnovo. Douglas Costa rischia : TORINO - Paulo Dybala guarda con ottimismo verso un futuro prevedibilmente bianconero. Al netto delle avance dei club di mezza Europa che lo seguono senza sosta, l'argentino vorrebbe restare, perché ...

Notizie Juve - Mandzukic premiato con una targa commemorativa -FOTO- : Notizie Juve – Quest’oggi, Slavonski Brod, città natale di Mario Mandzukic, ha accolto il suo cittadino più illustre dedicandogli un pezzo della sua infanzia. Il numero 17 bianconero ha ricevuto una targa commemorativa, una riconoscenza dedicata a poche persone. L’attaccante bianconero è stato accolto come un eroe in patria. Leggi anche: De Ligt-Juventus, arriva la […] More

Genoa-Juventus - le pagelle bianconere : Mandzukic non vede palla - Caceres regge : PERIN - voto: 5,5 Non si fa emozionare dagli applausi di Marassi, visto che nel primo tempo si supera sui tiri ravvicinati di Sanabria e Romero, ma di fronte all'amico Sturaro si scioglie con una ...

Moviola Serie A : Milan-Inter - Conti da rosso. Juve - Mandzukic da Var : Milan-Inter Guida, quasi, ok. Giusto il rigore, Conti era rosso E' sicuramente cresciuto molto in questa stagione, Guida , che tiene il derby di Milano, già diretto all'andata, molto bene, almeno fino ...

Juventus : il probabile undici anti-Genoa - Mandzukic favorito su Kean : Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova e si è subito trasferita in hotel per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Genoa, tra poco i bianconeri lasceranno l'albergo per spostarsi allo stadio dove alle 12:30 affronteranno la squadra ligure. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo che non è stato convocato per farlo riposare dopo le fatiche di Champions League. ...

Juventus : il probabile undici anti-Genoa : Mandzukic favorito su Kean : Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova e si è subito trasferita in hotel per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Genoa, tra poco i bianconeri lasceranno l'albergo per spostarsi allo stadio dove alle 12:30 affronteranno la squadra ligure. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo che non è stato convocato per farlo riposare dopo le fatiche di Champions League. ...

Juventus-Atletico Madrid : il tridente potrebbe essere Bernardeschi-Mandzukic-Ronaldo : Le ore 21:00 di stasera 12 marzo sono l'ora x per il "popolo" bianconero, che cercherà di guidare la Juventus verso un'impresa che sarebbe memorabile: rimontare due reti a una squadra forte ed esperta come l'Atletico Madrid e approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club: la Champions League. Riusciranno i bianconeri di Max Allegri a recuperare i due gol subiti all'andata allo stadio Wanda Metropolitano? Di certo ...

Mandzukic sceglie ancora la Juve : il patto d'amore è saldissimo : Non era scontato, non lo è stato neanche per un secondo: ma Mario ha scelto la Juve per abbracciare un mondo di cui si è sentito parte integrante e che l'ha fatto star bene, sentir forte. E l'ha ...

Juventus - sempre più Mandzukic : accordo per il rinnovo del contratto : rinnovo Mandzukic – La Juventus si prepara per un doppio importante impegno, il primo in campionato contro l’Udinese, il secondo il fondamentale ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alle prossime stagioni e nelle ultime ore ha trovato l’accordo con Mario Mandzukic per il rinnovo del contratto che inizialmente era in scadenza ...