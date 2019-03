Charles Leclerc | F1 GP Bahrein 2019 | “Sono fiducioso per la forza del nostro pacchetto

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) La Ferrari va a caccia di rivincite nel GP del, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. La mancata top-3 e le prestazioni deludenti in pista sono state un fulmine a ciel sereno per la scuderia di Maranello che spera di aver trovato i correttivi adeguati in vista del weekend a Sakhir.Se lo augura il monegascoche, quinto in Australia, non vuol di certo ripetere l’esperienza e trovarsi a 1′ dal vincitore, come accaduto all’Albert Park di Melbourne: “Non è stato un gran weekend in Australia, ma da Melbourne ci sono cose buone da prendere. C’è parecchio lavoro da fare e sono. Ho fatto errori in qualifica e in gara e inproverò a correggerli. In Q3 non ho fatto il giro che avrei voluto, in gara sono andato largo (al via, ndr) e devo lavorare su questi aspetti. Abbiamo trovato delle risposte, magari non tutte. ...

OA_Sport : #F1 Charles Leclerc è fiducioso in vista del round a #Sakhir e non contesta la decisione del team di averlo fatto r… - F1Community3 : Programma della giornata #BahrainGP #F1 16:00 Conferenza stampa Piloti I piloti presenti alla conferenza saranno… - lightsovt : @leclerckkonenn7 @Charles_Leclerc Ma non sei l’unico anche una pagina continua a fare meme sul fatto che Charles m… -