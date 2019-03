Bonafede: "Ora stop calvari giudiziari"

"Non ci sarà alcun Far West, evitiamo semplicemente, da ora in poi, che chi si difende legittimamente debba anche attraversare uno". Lo sottolinea il ministro della Giustizia,, dopo il via libera alla legge sulla legittima difesa. "Dubbi di incostituzionalità", invece, dall'Anm. Per il presidente Minisci la nuova legge prevede "pericolosi automatismi" e ora "tutti saranno meno garantiti".E il presidente dell'Unione Camere Penali,Caizza:"E' inutile e pericolosa,interviene su emergenza virtuale".(Di giovedì 28 marzo 2019)