AGON AG272FCX6 è il nuovo display gaming curvo di AOC

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) AOC annuncia l'arrivo di, la versione aggiornata del monitor daFull HD 68.6 cm (27"), AG272FCX. Scopriamolo nel comunicato ufficiale.Ilmodello della lineaha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz anziché i 144 Hz del suo predecessore, a un prezzo più conveniente. I giocatori non dovranno scendere a compromessi tra unreattivo in fase di gioco e un pannello con qualità d'immagine eccezionale, visto che l'MVA del monitor vanta un tempo di risposta di 1ms MPRT così come un rapporto di contrasto di 3000:1, oltre a ampi angoli di visione da 178°/178°. Con un design accattivante, luci RGB personalizzabili sul retro, il monitor occupa il minor spazio possibile sulla scrivania, ha un supporto ergonomico con regolazione d'altezza e offre una larghezza minima della cornice per configurazioni multi-monitor. Il suo supporto AMD FreeSync elimina ...

smartphone_ita : AOC annuncia AGON AG272FCX6, il nuovo display gaming per un’esperienza di gioco davvero immersiva… -