“The Breath of Nature” | omaggio alla bellezza | invito alla consapevolezza nel libro del

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il fotografo e documentarista Luca Bracali presenta la sua tredicesima opera, Il Respiro della Natura (Theof Nature), composta di due volumi raccolti in un cofanetto, proposti nelle lingue italiano, inglese, francese e tedesco. Gli alberi e le piante sono il tema principale delle 250 fotografie, scattate in anni di esplorazioni in 141 paesi; vi è inoltre nel secondo volume un approfondimento sul vivaismo toscano, sulla sua tradizione e sulla sua fortuna nel mondo. Come in ogni sua opera, Bracali uniscedelle fotografie l’impegno ecologista, presentando un apparato testuale di accompagnamento alle immagini in cui si mette in luce l’importanza vitale del nostro patrimonio forestale, e la necessità di preservarlo ddeforestazione massiva, dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Nel primo volume della raccolta, Un viaggio dall’Alaska allo Zambia, si ha la ...

