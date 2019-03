La scienza va in gol : la Sla colpisce 6 volte di più i calciatori - e lo fa prima : Sono partiti dagli album delle figurine Panini, catalogando foto e schede di 23 mila 875 calciatori di serie A, B e C attivi in Italia dal campionato 1959/60 fino a quello 1999/2000. Per ciascuno ...

Sla - “i calciatori sono più a rischio. Si ammalano due volte di più. Insorgenza della malattia più precoce di 20 anni” : Le sue origini non sono ancora note, ma esiste un’associazione tra la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e i calciatori professionisti, che “si ammalano mediamente due volte di più rispetto alla popolazione generale”. È quanto emerge da un’indagine epidemiologica italiana condotta dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano, coordinati da Ettore Beghi, in collaborazione con l’Ospedale universitario di Novara e l’Istituto superiore di ...

