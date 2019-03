Pensione di cittadinanza | la Guida completa al sussidio

leggioggi

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Si tratta dell’altra faccia del Reddito di: ladi, la misura di contrasto alla povertà riservata ai cittadini in età non più da lavoro, che non lavorano o si trovano in una situazione di difficoltà economica, cioè a vivere al di sotto della soglia di povertà Istat, fissata a 780 euro mensili (9.860 euro annui). Non solo però, per avere diritto a questa prestazione occorre essere in possesso di altri requisiti.È misura sorella del reddito di, con l’unica differenza che, essendo destinata agli over 67, in questo caso non entra in gioco la fase del patto di lavoro e formazione, necessario invece se si diventa beneficiari del Reddito.Entriamo ora nel vivo e vediamo tutti i dettagli sulladi, con unaldi: cos’è Ladi– Pdc – è una prestazione ...

