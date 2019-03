Lucetta Scaraffia | La Chiesa è maschilista Siamo una presenza invisibile

La lettera di Lucetta Scaraffia a papa Francesco 'Clima di sfiducia e delegittimazione - gettiamo la spugna' : I temi affrontati sono stati tanti: dalle scoperte scientifiche alla presenza politica; dalla rilettura arricchita dalle acquisizioni della storia più recente di sante dottori della Chiesa, come ...

Lucetta Scaraffia e altre 10 donne della redazione della rivista "Donne Chiesa Mondo" si dimettono per protesta : Lucetta Scaraffia e le altre 10 donne della redazione della rivista vaticana "donne, Chiesa, Mondo", inserto mensile dell'Osservatore Romano, si sono dimesse per protesta con la direzione del quotidiano della Santa Sede. "Disistima e delegittimazione, così non si poteva andare più avanti" afferma piuttosto amareggiata Lucetta Scaraffia, contattata telefonicamente dall'Huffpost, sottolineando il peggioramento delle condizioni di ...