Cardiopatia congenita | autotrapianto polmonare salva bimba di 10 anni

MotoGp – Il racconto di Espargaro è commovente : “Mia è nata con una Cardiopatia congenita - che insegnamento che ci ha dato!” : Il commovente post di Aleix Espargaro per la piccola figlia Mia: le parole del pilota dell’Aprilia alla vigilia della stagione 2019 di MotoGp sono sorprendenti Aleix Espargaro è pronto per l’esordio stagionale di MotoGp, in Qatar, dove domenica si terrà il primo Gp del Motomondiale 2019. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha una motivazione in più in questo 2019 speciale, ovvero i due dolcissimi figli i gemellini Max e Mia, ...