Cardi B drogava e derubava uomini | li adescava fingendo di voler andare a letto con loro

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Negli ultimi giorniB sta affrontando una vera e propria bufera mediatica. La rapper statunitense, al momento uno dei nomi più chiacchierati e discussi di tutta la scena musicale mondiale, si é vista costretta a divulgare una vera e propria ammissione di colpa, relativamente ad un video di tre anni fa, tornato virale negli ultimi giorni.Nella suddetta clip, la rapper ed ex spogliarellista aveva dichiarato a chiare lettere di aver più volte drogato e rapinato degli. La ragazza, stando a quanto riferito da lei stessa, riusciva a fare cadere nella trappola le sue vittime mettendo in atto sempre la stessa strategia, ovvero inducendole a credere che avrebbero passato una notte d'amore con lei. Le occasioni sicuramente non mancavano all'artista, dato all'epoca dei fatti svolgeva ancora la professione di spogliarellista presso alcuni club di New York....

