corriere

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Conduttrice televisiva, ospite a gettone, giurata dei talent, star di Instagram: in quale di questi volti si riconosce di più? «In me c'è un po' di tutto. Diciamo che se mai mi sento più showgirl che ...

infoitcultura : Belen: «Troppo egoismo, non sono più la ragazza social di una volta» - radioalcamo : Belen: «Troppo egoismo, non sono più la ragazza social di una volta» - ErreEffe7 : #Belen: «Troppo egoismo, non sono più la ragazza social di una volta» -