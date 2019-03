U&D | Teresa Langella e Andrea stanno insieme | la conferma ufficiale in studio ieri

U&D : Teresa e Andrea si frequentano - possibile fidanzamento : Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono fidanzati. L’annuncio a sorpresa è arrivato direttamente dalla coppia negli studi Mediaset. Secondo quanto riportato dalla talpa del Vicolo delle News, la registrazione odierna di Uomini e Donne è iniziata con la messa in onda di un video riguardante proprio Andrea Dal Corso. L’ex corteggiatore ancora una volta avrebbe ribadito di non essere pronto ad esprimere i suoi sentimenti e Teresa avrebbe detto ...

Teresa Langella - dopo U&D - potrebbe partecipare a Tale e Quale Show (RUMORS) : Il percorso in televisione di Teresa Langella potrebbe non essersi concluso con la scelta a Uomini e Donne. Stando ai gossip che riporta il settimanale 'Oggi' nel suo ultimo numero, sembra che la napoletana possa presto entrare a far parte del cast di un programma amatissimo della concorrenza. Si vocifera, infatti, che Carlo Conti abbia messo gli occhi sull'ex tronista per la prossima edizione del suo Tale e Quale Show, quella che dovrebbe ...

U&D - Teresa Langella pubblica la sua nuova canzone 'Controcorrente' : Teresa Langella, dopo l'esperienza vissuta sul trono classico di Uomini e Donne, è tornata ad occuparsi della sua più grande passione ovvero la musica. L'ex tronista partenopea, prima di approdare nel dating di Canale 5, svolgeva la professione di cantante neomelodica. La Langella era molto apprezzata tra i suoi conterranei e quindi era seguita anche dal suo pubblico con molto entusiasmo.

U&D - il nuovo brano di Teresa è dedicato a Dal Corso? Il gossip impazza sul web : Mercoledì 20 marzo, è uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Teresa Langella: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha prestato la sua voce alla canzone "Controcorrente", che racconta la storia di una donna sola che lancia dei messaggi di pace ad un uomo. Leggendo alcuni passaggi di questo brano, sembra quasi che la napoletana parli della sua attuale situazione sentimentale: il tira e molla che c'è da settimane tra la ...

Spoiler U&D : frecciatine su Ig - Teresa Langella pubblica la canzone 'La Fine' : Sembra davvero finita stavolta la storia, in realtà mai del tutto iniziata, tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo l'ospitata all'ultima registrazione del trono classico, dove i due ex protagonisti hanno discusso in maniera animata, alcuni post di Instagram, da parte della campana, sembrano in parte confermare la voglia di andare avanti e chiudere le porte all'ex corteggiatore. Il post di Teresa sembra mettere un punto Nelle ultime ore non ...

Gossip U&D - Andrea scopre che Teresa ha mandato un sms ad Antonio : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso del pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico, ricca di colpi di scena. I protagonisti di questo nuovo appuntamento sono stati Andrea Dal Corso e Teresa Langella, la coppia più chiacchierata e discussa del momento dopo il clamoroso rifiuto di lui alla scelta finale. In un primo momento i due hanno svelato al pubblico le novità positive che li riguardavano ma