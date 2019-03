Napoli | Ancelotti a vita? De Laurentiis lo vuole “alla Ferguson”

Serie A Napoli - De Laurentiis : «Vorrei Ancelotti a vita» : Napoli - "A vita sulla panchina del Napoli " . Intervenendo ad Amsterdam all'Assemblea generale dell'ECA, l'Associazione dei club europei, il presidente del Napoli De Laurentiis - parlando a Sky Sport - ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti . "Lo vorrei qui a vita, come Ferguson a Manchester " , le parole del patron del Napoli. "Se ho preso un allenatore che ama la città, il nostro centro ...

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide (VIDEO) : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...

Ancelotti fa impazzire Napoli : “8 anni al Milan - voglio battere questo record qui!” : Carlo Ancelotti ha intenzione di rimanere a Napoli a lungo, il tecnico partenopeo vuole superare il suo record rossonero “Sono stato al Milan 8 anni, voglio battere questo record con il Napoli!” E’ un messaggio chiarissimo quello di Carlo Ancelotti ai tifosi del Napoli. Il tecnico partenopeo non intende fare toccata e fuga in Campania, anzi, sembra proprio voler costruire una dinastia al fianco di De Laurentiis, il quale ...

Ancelotti : “Gli stadi italiani devono migliorare - soprattutto quello di Napoli” : Durante la premiazione di Carlo Ancelotti per la XVII edizione del premio Tor Vergata Etica nello Sport (ENTRA per leggere le parole del tecnico del Napoli agli studenti dell’Università), l’allenatore partenopeo ha anche affrontato il tema degli stadi italiani, molto indietro dal punto di vista strutturale rispetto a quelli stranieri. Queste le sue parole: “Dal punto di vista delle strutture siamo ancora indietro, non ...

Napoli - Ancelotti premiato a Tor Vergata : 'Cultura sportiva? All'estero più avanti di noi' : Carlo Ancelotti ha ricevuto il "Premio Tor Vergata etica nello sport" all'Università di Roma. L'allenatore del Napoli ha spiegato agli studenti presenti quali sono i valori importanti nel mondo del calcio: "Anche se è sempre più difficile e complicato, voglio che il calcio resti quello del quale mi sono innamorato quando ho cominciato all'oratorio. Questo sport non deve essere ...