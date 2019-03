MotoGp | arriva l’esito del ricorso contro la Ducati | vittoria confermata per Dovizioso

MotoGp 19 arriva il 6 Giugno su PC - PS4 - Xbox One e Switch : Milestone e Dorna Sports S.L sono liete di annunciare che MotoGp 19, nuovo capitolo del franchise di successo dedicato alla MotoGp, è in arrivo il 6 Giugno su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC /STEAM. La versione per Nintendo Switch arriverà invece qualche settimana dopo. MotoGp 19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello ...

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è riuscito ad arrivare a sei decimi dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

MotoGp - il rammarico di Jack Miller : “sarei potuto arrivare in prima fila - ma la caduta…” : Jack Miller sarà al quarto posto della griglia di partenza quest’oggi in Qatar, nonostante una caduta l’abbia frenato Jack Miller è convinto d’aver sprecato un’occasione ieri durante le prove del Gp del Qatar. Il pilota della Alma Pramac Ducati, voleva fortemente la prima fila, ma una caduta gli ha negato il secondo giro e dunque l’attacco al tempo da lui desiderato. Miller ha commentato le sue qualifiche, ...

MotoGp - Valentino Rossi irriverente con Quartararo : “arrivato come fosse un genio - ma poi…” : Il pilota pesarese ha analizzato il primo Gran Premio della stagione, in programma domenica sul circuito di Losail in Qatar I miglioramenti rispetto alla scorsa stagione ci sono stati eccome, ma Valentino Rossi non ha intenzione di sbilanciarsi prima di mettere le ruote in pista. Intervenuto nella prima conferenza stampa della stagione in Qatar, il pilota della Yamaha ha espresso la propria voglia di tornare a gareggiare, provando magari a ...

MotoGp Aprilia - Iannone : «In Qatar l'obiettivo è arrivare al traguardo» : ROMA - Andrea Iannone mantiene un profilo basso a pochi giorni dal debutto nel Motomondiale con l'Aprilia, nel Gran Premio del Qatar. ' Non ho sensazioni negative, ma non mi aspetto molto - ha ...