quattroruote

(Di martedì 26 marzo 2019) La cineseha diffuso i primi teaser di un prototipo di Suv a zero emissioni che sarà presentato al Salone di. La Casa è nota fino ad oggi soltanto per la S01, una coupégià commercializzata sul mercato nazionale, ma con la Concept che vedremo apunta a un pubblico molto più vasto. Da questo progetto, denominato C More nei bozzetti, deriverà infatti un prodotto di serie, atteso entro la fine del 2020.Suv Coupé. Le forme sono quelle di una Suv coupé di taglia media, un tema particolarmente di moda in questo momento. Il design muscoloso dei passaruota si contrappone all'arco satinato che disegna il padiglione, mentre gruppi ottici e paraurti sono dominati da linee sottili. Trattandosi di un veicolo elettrico le prese d'aria frontali sono ridotte al minimo e sembrano totalmente assenti sia le maniglie, sia gli specchietti retrovisori ...

zazoomnews : Leap Motor - A Shanghai con una Suv elettrica - #Motor #Shanghai #elettrica - marcorigo82 : RT @quattroruote: La cinese Leap Motor ha diramato i primi bozzetti della concept di #Suv elettrica che svelerà al Salone di Shanghai… - dinoadduci : Leap Motor - A Shanghai con una Suv elettrica -