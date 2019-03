In cantiere una Nintendo Switch potenziata?

Il cantiere di Articolo Uno per una lista unitaria - ma socialista. Aspettando il Pd di Zingaretti : Due giorni di confronto e "studio", un cantiere aperto per Articolo Uno-Mdp. Attento a cogliere qualsiasi battito, qualsiasi anelito di vita, qualsiasi respiro provenga da un emisfero rimasto a lungo sommerso. Guardano con crescente interesse alle crepe che vanno aprendosi tra i 5 Stelle, come dimostra la disfatta abruzzese. Ripartono dalla manifestazione unitaria messa in campo in piazza San Giovanni dalla Cgil lo scorso 9 febbraio. E si dicono ...