Holidu | come nasce una startup di successo

(Di martedì 26 marzo 2019) Possiamo lanciare un nuovo paese in una settimanaPiù dell’80% delletedesche pensano di internazionalizzare, maci si può aprire a nuovi mercati con? Quali sono le sfide per leche vogliono crescere rapidamente a livello internazionale? Quali sono gli ostacoli e le peculiarità a livello locale che devono essere presi in considerazione?Step 1: garantisci la scalabilità fin dall’inizioL’idea diè stata pensata dai fratelli Johannes e Michael Siebers, mentre cercavano una casa vacanza ideale per fare surf in Portogallo. Durante l’estenuante ricerca, hanno scoperto che uno stesso alloggio si poteva trovare su molti portali online, a prezzi completamente diversi. La prima idea è stata, quindi, di costruire un sito web per case adatte al surf in Portogallo, ma presto si sono resi conto che questo concetto poteva essere adattato ...

