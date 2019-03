Ecco la pianta che aiuta a combattere ansia | depressione e attacchi di panico

Aloe vera - tutti i benefici per il corpo e la salute : Ecco perché gli Egizi la chiamavano la “pianta dell’immortalità” : L’Aloe vera è una pianta molto amata nelle case, dove occupa il suo posto sul davanzale in attesa di essere impiegata per dare un rapido sollievo da tagli e ustioni. In realtà, l’Aloe vera è molto più di questo, avendo oltre 75 componenti bioattivi che contribuiscono al benessere del corpo in molti modi, dall’acne al sistema immunitario. L’Aloe vera medicinale offre benefici antinfiammatori, antibatterici e analgesici al punto che gli antichi ...