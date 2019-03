Cinese Geely pronta a rilevare 50% di Smart da Daimler Mercedes

notizie.tiscali

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma, 26 mar., askanews, - E' la cinsela casa automobilisticadal gruppola controllata sulle utilitarie. Lo riporta il Fiancial Times, secondo cui la società ...

XinhuaItalia : La casa automobilistica cinese Geely ha registrato una rapida crescita di ricavi e profitti nel 2018, incassando 16… - lautomobile_ACI : #FiatChrysler e Cina: odi et amo. Perché la joint venture con @Gac_Motor non va come sperato. In Italia il presiden… -