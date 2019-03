Autonomia | Zaia | ' subito pre intesa da portare in Parlamento'

Autonomia : Zaia - 'se non passa a rischio il governo' : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - "Il 2019 nel bene o nel male sarà segnato dalla partita dell'Autonomia. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto, e dal 2 ottobre 2018 tutto e' sul tavolo del presidente del Consiglio". Lo ha tenuto a sottolineare il governatore del Veneto Luca Zaia tornando sul tema dell'auto

Autonomia : Zaia - 'grazie a Salvini - ora una preintesa da inviare al Parlamento' : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “Sono grato al vicepresidente del Consiglio Salvini per aver assicurato che l’inizio del percorso dell’Autonomia sarà concretizzato prima delle elezioni europee. È la conferma della volontà di andare avanti con un progetto voluto dai Veneti ma ormai condiviso da moltis

Autonomia - il M5S risponde a Zaia "Certo che si farà - ma no ai diktat" : Il Movimento 5 Stelle risponde al Governatore del Veneto Luca Zaia attraverso il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati, anche sui veneto (di Verona), intervistato sempre da Affaritaliani.it

Tsunami Luca Zaia sul governo Ora l'Autonomia. E a Di Maio dice... : "Con questa vittoria in Basilicata si rafforza ancora di più il progetto di autonomia regionale. Avanti tutta con l'autonomia. Punto". Il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia, intervistato dal quotidiano telematico Affaritaliani.it, rilancia con forza il tema dell'autonomia...

"Autonomia - tempi certi e risorse" Su Affaritaliani.it l'aut l'aut di Zaia : "Con questa vittoria in Basilicata si rafforza ancora di più il progetto di autonomia regionale. Avanti tutta con l'autonomia. Punto". Il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia, intervistato dal quotidiano telematico Affaritaliani.it, rilancia con forza il tema dell'autonomia...

Nella Lega scoppia il caso VenetoAutonomia - l'ira di Zaia per i ritardi : Va bene aver triplicato I voti in Basilicata ed essere quasi il primo partito in una Regione del profondo Sud ex roccaforte della sinistra. Ma per la Lega di Matteo Salvini ci sono seri problemi problemi molto più a Nord

Autonomia - Zaia : «Fuori dalla storia chi si mette di traverso. È prevista dalla Carta» : «Io non sono preoccupato. C'è un tavolo politico a cui siede Matteo Salvini». Luca Zaia all'Autonomia differenziata per il Veneto lavora da anni ed è la sua sfida politica più forte. Il problema è che nella maggioranza non tutti sono favorevoli: una parte del M5S continua a ritenere che dalle autonomie possano risultare danni al Sud. In Parlamento l'iter non ...

Autonomia : Moretti - Pd - - 'Zaia ascolti preoccupazioni imprenditori veneti' - 2 - : Sullo stallo dell'economia inutile continuare a tirare in ballo il Partito Democratico. Adesso al governo c'è la Lega e i risultati si vedono. Un Paese che sta andando in recessione e dove non si ...

Autonomia : Pavanello (Anci) - 'bene Zaia su coinvolgimento territori' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Le parole del presidente Zaia sul coinvolgimento dei territori nell’attuazione dell’Autonomia non possono che trovare la nostra piena e totale condivisione. I sindaci ed i Comuni devono essere il motore di questo processo e rappresentano, senza ombra di dubbio, le gamb

Per l'Autonomia del Veneto Zaia sottrae 190 miliardi al bilancio dello Stato per Sud : "I primi nemici del Sud sono i meridionali che si oppongono all'autonomia...". Come regione vogliamo solamente gestire le risorse che oggi lo Stato gestisce in Lombardia. Questo il senso delle parole del presidente lombardo Attilio Fontana su Rai Tre nella trasmissione Mezz'ora in più.Poco prima la direttrice Lucia Annunziata sosteneva di non essere persuasa sul regionalismo differenziato. I meridionali fanno bene a non essere persuasi: ...

Autonomia - Zaia : "E' nel contratto di Governo - se non passasse ci sarebbero difficoltà" : Agenzia Vista, Treviso, 01 marzo 2019 'E' nel contratto di Governo, se non passasse ci sarebbero difficoltà'. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, risponde alle domande dei giornalisti ...

Autonomia - Zaia : 'Il progetto è serio - lo portiamo a casa' : 'Fidatevi che l'Autonomia la portiamo a casa. Il nostro progetto è serio e previsto dalla Costituzione'. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, uscendo da Palazzo Chigi dove c'è stato un incontro ...

Autonomia - Zaia : "Non sono preoccupato da M5s - tema è in contratto di Governo" : Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i governatori delle regioni. 'Problemi con i 5 Stelle in ...

Quella telefonata di Zaia a SalviniE la Lega accelera sull'Autonomia : Nella cena a Palazzo Chigi Matteo Salvini è stato chiaro e a Giuseppe Conte e a Luigi Di Maio ha detto senza mezzi termini: "Ora l'autonomia, non ci fermiamo". Va bene lo slittamento di quindici giorni per l'ok alla legittima difesa, che dovrebbe essere approvata entro fine marzo anziché entro il giorno del compleanno del ministro del ministro dell'Interno