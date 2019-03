Vergognose frasi del telecronista contro l’arbitro donna | Sergio Vessicchio | “ho fatto

calcioweb.eu

"Ho sbagliato e houna stupidaggine. Mi sono espresso male; non sono sessista e le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze". Sono le parole del giornalista, intervenuto a Radio CRC, che fa marcia indietro dopo ledichiarazioni in telecronacal'arbitro. "Le donne arbitro sono statisticamente meglio degli uomini. Non volevo creare nessun pandemonio. Non sono razzista, sono per l'integrazione a 360 gradi. Ho attaccato il sistema e la Federazione – conclude – ho sbagliato i modi nell'esprimere il mio pensiero".

CalcioWeb : Vergognose frasi del telecronista contro l'arbitro donna, #SergioVessicchio: 'ho fatto una stupidaggine' - TassoniMatteo : @eziomauro è proprio vero; sono saltati tutti i tabù. Oramai non vi sono più frasi troppo vergognose che il vivere… - Danipol1970 : @Fedele233Fedele @DanieleZoldan Frasi vergognose ???????? -