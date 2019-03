Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 13 | 10

Bari - beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era un acido caustico : grave un bimbo di 5 anni - Ultime Notizie Flash : In provincia di Bari un bimbo di 5 anni ha bevuto un succo di frutta in un bar. Al suo interno era presente dell'acido caustico che ha provocato lesioni a stomaco e esofago

Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale tornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Basilicata al centro-destra il candidato governatore della Basilicata Vito Bardi ormai certo della Vittoria è subito in testa con il 42,25% Carlo trerotola del centro-sinistra 32,86 Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20, 6:00 e Valerio tramutoli Di Basilicata possibile a 4,29 Movimento 5 Stelle primo partito con il 20:53 seguito dalla Lega Forza Italia ...

Fratellini morti a Bologna Ultime Notizie - dubbi sulla caduta dal balcone : cosa è successo? - Ultime Notizie Flash : Si indaga sulla tragedia dei Fratellini morti a Bologna. Attualmente l'ipotesi della disgrazia è la più accreditata, ma ci sono alcuni dubbi da chiarire

Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con le elezioni in Basilicata chiuse le urne per le elezioni regionali Lucani hanno votato per eleggere il presidente della giunta regionale 20 componenti del consiglio regionale della undicesima legislatura vittoria del centro-destra abbiamo scritto la storia sono le prime parole pronunciate da Vito Bardi candidato del centro-destra che ...

Scuola - assunzioni docenti Ultime Notizie : Bussetti ‘No a grandi riforme - meglio insegnanti preparati’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di docenti in occasione della sua visita all’Isiss “G. B. Cerletti” di Conegliano: il titolare del Miur è stato accompagnato dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Bussetti ritiene che non sia il caso di attuare delle grandi riforme nella Scuola, perché la Scuola non ha bisogno di grandi riforme ma di un ‘personale docente ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini duro sulla cittadinanza - 25 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: dibattito sulla cittadinanza; Conte esclude nuovo esecutivo; Nave crociera Norvegia: finita l'odissea, 25 marzo 2019,.

Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla - la somiglianza fa tremare gli eredi al trono - Foto - - Ultime Notizie Flash : Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles hanno davvero un figlio segreto? La somiglianza è impressionante, Foto,

Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata una domenica trascorsa in Puglia per il premier Giuseppe Conte che a Lecce a chi gli ha chiesto se ci fosse una strategia per salvare 5 Stelle dalla crisi a Repubblica io personalmente l’ho detto non ho una prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo la mia esperienza di governo termina con questa Ha ...

Ultime Notizie Roma del 24-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio questa mattina a partire seggi per le elezioni regionali in Basilicata mezzo milione di elettori chiamati alle urne fino alle 23:00 di questa sera per la presidenza della regione è una corsa a tre tra generale Bardi per il centro-destra il farmacista trerotola per il centrosinistra è l’imprenditore Mattia per i cinque stelle lo ...