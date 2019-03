Spread torna sotto 250 punti dopo Ifo

Spread apre in rialzo - torna a 250 punti : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Balzo, all'avvio di giornata, per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che riguadagna quota 250 punti contro i 246 punti della chiusura di venerdì. Mentre in Asia i mercati ...

Spread apre in rialzo - torna a 250 punti : Balzo, all'avvio di giornata, per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che riguadagna quota 250 punti contro i 246 punti della chiusura di venerdì. Mentre in Asia i mercati scivolano sui timori di ...

Borsa Italiana oggi - Milano torna in positivo. Spread stabile : Seduta turbolenta per Borsa Italiana . Milano viaggia in positivo la mattina, ma a metà seduta il Ftse Mib di Piazza Affari gira in rosso, per poi tornare in positivo nel pomeriggio: ora a +0,27% a ...

Spread - l’Italia torna ad avvicinarsi alla Grecia : Il differenziale di rendimento tra i due Paesi è tornato sui livelli di fine novembre. Merito soprattutto della Grecia i cui titoli hanno beneficiato del risanamento dell’economia e della promozione di Moody’s ma anche demerito dell’Italia visto che i BTp continuano a scontare il rischio politico...

Spread - l'Italia torna ad avvicinarsi alla Grecia : ... con tutti i problemi che ancora il Paese ha, invece che su un Paese come l'Italia che, nonostante tutte le criticità, è ancora la terza economia la seconda potenza industriale dell'Eurozona. Il ...

Borsa - lo Spread torna sopra i 260 punti in avvio : rendimento fermo al 2 - 71% : torna sopra quota 260 punti lo spread tra i Btp e i Bund in avvio di seduta sul mercato secondario telematico Mts dei titolo di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark dicembre 2028 ...

Borse in recupero con Fed «paziente» su tassi. Spread torna sotto 260 : Il presidente della Banca centrale americana, durante la testimonianza alla Commissione bancaria del Senato, ha detto che l'economia statunitense gode di buona salute e l'outlook resta «favorevole», ...

Istat - industria italiana in diminuzione. Intanto la Borsa è in rosso e lo Spread torna a salire : A dicembre, fatturato e ordini all'industria avrebbero subito una marcata diminuzione. Sia in termini congiunturali (del 3,5%), sia su base annua. A rivelarlo è stato uno studio dell'Istat, che ha confermato la flessione del fatturato totale, in termini tendenziali, del 7,3% (ai minimi da dieci anni, da novembre 2009), e un calo tendenziale del 5,3% per l'indice grezzo degli ordinativi. Nel quarto trimestre, l'indice complessivo ha registrato un ...

L'industria cala a picco : -5 - 5% E lo Spread torna a quota 300 : Matteo Salvini sottolinea come l'economia italiana sia 'sana'. 'Non parlo - precisa - di boom o megaboom, ma stiamo lavorando per aiutare un bel po' di gente'. Il ministero dell'Economia è al lavoro ...

Spread si allarga a 290 punti : torna al livello di dicembre. Pesano stime sul pil e scontro Italia-Francia : Lo Spread vola a 290 punti base, tornando ai livelli di due mesi fa. Il rendimento del decennale italiano nel corso della seduta ha superato la soglia del 3%, per poi ripiegare a 2,99%. All’apertura delle borse venerdì mattina il differenziale tra Btp e Bund tedesco si attestava a 284 punti base, dopo la chiusura di giovedì a 283. All’allargamento del differenziale rispetto ai titoli tedeschi contribuiscono le nuove stime della ...

Spread Btp-Bund vola a 292 - tasso Btp torna al 3% : Dopo il rialzo di giovedì causato anche dal taglio sulle previsioni di crescita per l'Italia da parte della Commissione Europea a +0,2% per il 2019, nonché per l'allarme sull'economia italiana da ...

Spread Btp-Bund torna sopra 285 punti : Lo Spread tra Btp e Bund tedesco torna sopra i 285 punti base, ai massimi da due mesi. Il differenziale è a 285,1, con il rendimento del decennale italiano al 2,953%.

Spread Btp-Bund torna a 285 punti : Lo Spread tra Btp e Bund tedesco torna sopra i 285 punti base, ai massimi da due mesi. Il differenziale e' a 285,1, con il rendimento del decennale italiano al 2,953%.

Tornano i timori per la crescita - Piazza Affari -2 - 6% con balzo Spread : Nel breve rapporto previsionale della Commissione, si afferma che l'economia italiana ha cominciato a indebolirsi all'inizio del 2018 in un contesto di rallentamento dell'area dell'euro ed è poi ...