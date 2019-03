Roma Al Giardino degli Aranci una targa in memoria di Luigi Magni

Al Bioparco di Roma “Un safari in giardino - alla scoperta della Biodiversità che ci circonda” : In occasione dell’arrivo della Primavera, sabato 23 marzo il Bioparco di Roma organizza, in collaborazione con la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) l’evento “Un safari in giardino, alla scoperta della Biodiversità che ci circonda”, con l’obiettivo di far conoscere la fauna che popola le città italiane. Volpi, ricci, pipistrelli, rospi e uccelli come fringuelli, merli, pettirossi convivono nell’ecosistema urbano della Capitale. Basti ...