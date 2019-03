Regionali Basilicata | proiezioni | Bardi | cdx | in testa con il 41 | 4%

Regionali Basilicata - Tajani : soddisfatti per Bardi verso vittoria : "Siamo molto soddisfatti di quella che si profila come una vittoria in Basilicata di Vito Bardi indicato da Forza Italia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, l'azzurro Antonio Tajani, ...

Regionali Basilicata - Berlusconi : 'Finalmente un buon governo - i lucani hanno votato bene' : "Evviva, la Basilicata si è data finalmente un buon governo! Complimenti a tutti gli amici lucani che hanno saputo votare bene!". Ha festeggiato così sui social la vittoria del candidato governatore ...

Regionali Basilicata - successo per il centrodestra - Bardi : 'Abbiamo scritto la storia' : Luigi Di Maio ha commentato il risultato elettorale spiegando che "il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata , è più forte di prima passando dall'8% delle Regionali del 2013 a ...

Risultati elettorali. Regionali in Basilicata - tutti soddisfatti i leader nazionali : E si dice soddisfatto anche Luigi Di Maio : «Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata», esulta il capo politico del M5s. Poi polemizza con l'informazione perch «gran parte della ...

Regionali Basilicata - l'ex Governatore Marcello Pittella il più votato : entra in Consiglio (e va all'opposizione) : l'ex Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, è stato eletto consigliere regionale. In provincia di Potenza l'ex Governatore, candidato con la lista "Avanti Basilicata", a sostegno di Carlo Trerotola, ha ottenuto 8.803 voti. l'ex Governatore Marcello Pittella è rieletto in Consiglio regionale con la lista "Avanti Basilicata", una delle sette a sostegno del candidato di centrosinistra Carlo Trerotola. E' stato il ...

Regionali Basilicata - Vittorio Feltri gode a L'Aria che tira : "Cosa provo a vedere Di Maio che si sgretola" : A L'Aria che tira di Myrta Merlino si parlava delle elezioni Regionali in Basilicata. All'ordine del giorno la vittoria del centrodestra, la Lega che mette il turbo e l'impressionante crollo dei grillini. Tra gli ospiti in collegamento anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, che picchia duro su

Elezioni Regionali Basilicata - Giuseppe Conte : “Il governo va avanti - ma rivedremo il contratto” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il governo non cadrà e che non verrà influenzato dai risultati delle Elezioni regionali in Basilicata. Al contrario, comunque, il contratto di governo potrebbe essere rivisto con alcune aggiunte: tra queste, però, non ci sarà lo ius soli, spiega il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Elezioni Regionali in Basilicata 2019 : i risultati - Sky TG24 - : Con il 42,20% delle preferenze, il candidato del centrodestra Vito Bardi è il nuovo governatore della Regione. "Abbiamo scritto la storia", le sue prime parole. Dopo di lui il candidato del ...

Elezioni Regionali Basilicata - i risultati definitivi : La notte elettorale delle regionali in Basilicata, con lo spoglio delle schede iniziato alle 23, è terminato intorno alle 12 di lunedì mattina, quando sono state scrutinate tutte le 681 sezioni chiamate al voto. Ecco i risultati definitivi dei singoli candidati e di tutte le liste che li supportavano.Continua a leggere

Risultati elezioni Basilicata 2019 : chi ha vinto e consiglieri Regionali eletti : Risultati elezioni Basilicata 2019: chi ha vinto e consiglieri regionali eletti La Basilicata ha un nuovo Governatore: si tratta dell’ex Generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, candidato del centrodestra. La coalizione che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – oltre alla “quarta gamba” rappresentata dai centristi – conquista per la prima volta la regione meridionale. Risultati elezioni Basilicata 2019: una vittoria ...

Risultati elezioni Regionali Basilicata - chi ha vinto e chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto l'affermazione del centrodestra e del suo candidato Vito Bardi. Ma come sono andate le cose per i singoli partiti? E qual è la differenza tra il voto di oggi e quello delle precedenti regionali (nel 2013) o, ancora, quella con le politiche del 2018 quando ci fu una nettissima affermazione del M5s?Continua a leggere

Regionali Basilicata - Luigi Di Maio sragiona : "Siamo primi - visto che botto il M5s in Basilicata?" : Deliri che soltanto Luigi Di Maio. Alle Regionali in Basilicata il M5s di cui è capo politico ne esce a pezzi, massacrato, demolito, dimezzato rispetto alle politiche di appena un anno fa, quando prese il 40 per cento. In Basilicata, i grillini non vanno oltre il 20 per cento. Eppure Di Maio esulta,

Regionali Basilicata - il delirio del M5s Ignazio Corrao : fino a dove si spinge - per poi ridere di se stesso - : La supercazzola del pentastellato, poi, prosegue: 'Si sa che in Italia uno degli sport preferiti è il salto sul carro del vincitore : ci sono dei portatori malati di consenso che si sono spostati ...

Regionali Basilicata - il delirio del M5s Ignazio Corrao : fino a dove si spinge (per poi ridere di se stesso) : Per capire chi e cosa sono i grillini, ammesso e non concesso che ce ne sia ancora davvero bisogno, è sufficiente ascoltare questo intervento di tal Ignazio Corrao - europarlamentare con le cinque stellette - ad Agorà, su Rai 3. Si parla ovviamente delle elezioni Regionali in Basilicata, che hanno s