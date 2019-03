open.online

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un lavoro di supplenza all'elaborazione politica. In Sudafrica, dopo l'apartheid, c'è stata una commissione di verità e giustizia che ha cercato di creare un possibile passaggio da un'epoca ...

DomPresutto : Raimo e quell'appello per Battisti: «Se devo chiedere scusa, lo faccio. Spero in una giustizia riparativa, non puni… -