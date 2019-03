Pirlo alla Gazzetta | “Gattuso? Non mi aspettavo la voglia di costruire gioco”

milanworld

(Di lunedì 25 marzo 2019) Intervistato ddello Sport, Andreaha toccato diversi argomenti, tra i quali anche quello relativo al Milan e al suo grande amico Rino Gattuso. L’ex centrocampista di Milan e Juve ha parlato in termini lusinghieri del suo ex compagno di squadra.“Cosa mida Gattuso? L’organizzazione difensiva e il saper essere ferocemente concentrata della sua squadra. Non mi, invece, questadigioco e di essere anche belli da vedere. Ma lui ha studiato tanto, è andato oltre l’etichetta che aveva da giocatore tutto grinta. Non sempre un allenatore è come era da giocatore”.L'articolo: “Gattuso? Non miladigioco” proviene da MilanWorld.it.

