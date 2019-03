Per Wierer una Coppa storica | Orgogliosa di me stessa

Biathlon - Dorothea Wierer vince la Coppa del mondo : è la prima volta Per un'italiana : ... austriache, norvegesi, social al punto giusto e capace di rifiutare una copertina di Playboy, Dorothea Wierer è la prima azzurra nella storia, uomini inclusi, a vincere la Coppa del mondo di ...

LIVE Biathlon - Mass start femminile Oslo 2019 in DIRETTA : gara decisiva per la Coppa del Mondo - ultima battaglia Per Wierer e Vittozzi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km femminile Mass start della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 13.45 le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi avranno l’occasione di portare a casa la classifica generale. ultima avversaria la slovacca Anastasiya Kuzmina. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio ...

Biathlon - Inseguimento : vince la Wierer. Per la Coppa del Mondo si decide domani : Biathlon, la Coppa del Mondo ha una nuova leader Biathlon, doppietta Wierer-Vittozzi Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Biathlon - Dorothea Wierer pronta Per la mass start : “sarà molto interessante” : Biathlon, Wierer: “Felice per la coppetta: in pista è stata dura, ho fatto due giri da sola contro vento” Le dichiarazioni di Dorothea Wierer dopo la pursuit di Oslo. “Sono contenta di essere riuscita a conquistare la seconda coppa di specialità della mia carriera. Oggi è stata dura in pista, anche perché nel quarto e nel quinto giro mi sono trovata da sola contro vento e non è stato facilissimo. Comunque non sapevo se ...

Niente podio Per la Wierer - rinviato l'appuntamento con la coppa del mondo : Dorothea Wierer vince la coppa ad inseguimento di biathlon, ma il verdetto relativo alla coppa del mondo generale è rimandato a domani. Alla 28enne azzurra serviva un podio nella pursuit di Holmenkollen per chiudere i conti con una gara di anticipo, ma non è andata oltre il dodicesimo posto, ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Wierer 12ma - tutto rinviato a domani Per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 15.00 la nostra Dorothea Wierer avrà il primo match point per portare a casa la classifica generale. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio grosso. Per vincere già oggi la Coppa del Mondo, ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo 2019 in DIRETTA : primo match point Per Dorothea Wierer - serve il podio Per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 15.00 la nostra Dorothea Wierer avrà il primo match point per portare a casa la classifica generale. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio grosso. Per vincere già oggi la Coppa del Mondo, ...

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alla volata finale : la classifica Per la Coppa del Mondo generale : ... Dorothea Wierer ha compiuto un importante passo in avanti nel testa-a-testa tutto azzurro con Lisa Vittozzi per la conquista della Coppa del Mondo generale . Piazzandosi all'undicesimo posto nella ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Wierer vs Vittozzi - inizia la volata Per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

Biathlon - derby azzurro Vittozzi-Wierer Per la Coppa del mondo : Dopo i fasti dei Mondiali, riecco la Coppa del mondo e lo sprint per aggiudicarsela. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer , le azzurre del Biathlon , reduci dai fasti e dalle medaglie iridate di Oestersund, arrivano all'ultimo appuntamento della ...

Biathlon - duello Vittozzi-Wierer Per la Coppa del Mondo : ''Comunque vada sarà un successo'' : ... reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund , arrivano all'ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, pronte ...

Biathlon - sfida Wierer-Vittozzi Per cdm : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l'assegnazione della Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi e

Sfida Wierer-Vittozzi Per la CdM : Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l'assegnazione della Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund, arrivano all'ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta ...

Biathlon - sfida Wierer-Vittozzi Per cdm : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l'assegnazione della Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund, arrivano all'ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta ...