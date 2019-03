Insulti alla guardalinee | sindaco di Agropoli | “Solidarietà ad Annalisa Moccia”

Insulti sessisti alla guardalinee - Annalisa si confida : 'Amareggiata - ma serena' : ... la guardalinee napoletana iscritta nella sezione nolana oggetto, nel pomeriggio di ieri, di pesanti frasi sessiste da parte del giornalista salernitano Sergio Vessicchio, nel corso della cronaca del ...

Sospeso il giornalista Sergio Vessicchio per gli Insulti alla guardalinee Annalisa Moccia : Ho segnalato l'episodio al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità politica delegata ed alle forze di polizia. Contestualmente come AIA abbiamo ...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : Insulti a Gad Lerner. Alla contromanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

Insulti razzisti a un giocatore - denuncia del Chelsea alla UEFA : Chelsea denuncia razzismo – Weekend amaro per il Chelsea. La formazione guidata da Maurizio Sarri è stata sconfitta dall’Everton in campionato. Un brutto stop per i Blues, che a parità di partite giocate si trovano a tre punti dal quarto posto – valido per la qualificazione alla prossima Champions League – al momento occupato dall’Arsenal. […] L'articolo Insulti razzisti a un giocatore, denuncia del Chelsea alla UEFA è stato ...

Isola dei Famosi - Insulti choc alla Marcuzzi : "Sparisci brutta anoressica" : Sui social non si placa la polemica dopo lo scontro a l'Isola dei Famosi tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. A finire nel mirino di commenti choc, questa volta, è la conduttrice Alessa Marcuzzi che è stata coperta di insulti sulla sua pagina Instagram nonostante le sue scuse in diretta a Fogli.I soliti haters online non hanno mancato infatti di invadere la pagina social della conduttrice per rovesciare il loro odio. Oggi la Marcuzzi ha ...

Insulti shock a Simeone e alla sua famiglia dopo la vittoria sulla Juve : Simeone – Vergognoso quanto sta accadendo sul profilo instagram del Cholo. Il tecnico dell’Atletico Madrid, diventato nuovamente padre nelle ultime ore, è stato preso d’attacco da decine di utenti infuriati dopo la sconfitta di ieri sera. Simeone nel mirino dopo la vittoria di ieri Commenti di una violenza inaudita, con presagi di morte al Cholo […] More

Marelli : “Allan andava espulso - ma per gli Insulti in faccia. Non per il fallo inesistente” : Bocciato l’arbitro Fabbri L’ex arbitro Marelli boccia la direzione di gara di Napoli-Torino ad opera di Fabbri. Marelli evidenzia due errori: la mancata espulsione di Allan che insulta il direttore di gara; e il pasticcio finale con il fallo che non c’è su Belotti: prima punisce Allan, ma il non fallo è di Malcuit che – nell’errore – andava espulso e non ammonito. Ecco lo scritto di Marelli: “Continua il ...

Milano. Inaccettabili Insulti alla Consigliera Sumaya Abdel Qader : “Sono solidale con la Consigliera Sumaya Abdel Qader insultata da una donna all’ingresso di Palazzo Marino. Un episodio intollerabile”. Così il

L'Eredità - Gaetanino e il disastro alla Ghigliottina : "Nuvole" - Insinna a bocca aperta - volano Insulti : Dopo l'entusiasmo iniziale, primi guai per Gaetanino, il nuovo campione delL'Eredità che pare aver sostituito nei cuori dei telespettatori il giovanissimo idolo Diego Fanzaga. L'avvocato però è rimasto fregato dalla Ghigliottina della puntata andata in onda il 12 febbraio: non è riuscito a indovinar

Insulti razzisti alla stella della Virtus Cassino : la città si mobilita : La città di Cassino si è mobilitata a sostegno di Mike Hall, il giocatore statunitense della Bpc Virtus bersaglio di Insulti razzisti durante la gara di basket valida per la 20ma giornata, giocata ...

Isola dei Famosi - John criticato per gli Insulti alla D'Urso : 'E' cyberbullisimo' : All'Isola dei Famosi si sta abbattendo un vero e proprio ciclone. Dopo l'edizione dello scorso anno in cui venne fuori lo scandalo del canna-gate denunciato da Eva Henger ai danni di Francesco Monte, quest'anno a finire nel mirino è il naufrago John Vitale per gli insulti a Barbara D'Urso. La vicenda, passata inosservata fino a ieri, è stata portata alla luce da Selvaggia Lucarelli e sta facendo parlare molto l'opinione pubblica e gli addetti ai ...

Le femministe contestano Pillon : spintoni e Insulti alla conferenza : Momenti di tensione a Roma durante una convegno con il senatore della Lega Simone Pillon, primo firmatario di un disegno di legge sull'affido condiviso molto contestato da movimenti e associazioni. Un gruppo di femministe del collettivo "Non una di meno" è entrata in sala intonando cori e interrompendo la conferenza. Poi qualche momento di tensione, con spintoni e insulti.La riunione si svolgeva nell'aula consiliare del I Municipio capitolino e ...

Sea Watch - scoppia il caso Prestigiacomo : attacchi dalla destra e Insulti sessisti sui social per la solidarietà ai migranti : 'L'ho fatto da ministra, da cittadina, da donna'. Così in un'intervista a Repubblica la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo spiega la sua decisione di salire ieri, assieme a Nicola ...