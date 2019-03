Il contatore di Whatsapp contro le bufale online : Il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprietà di Facebook, ingaggia una battaglia contro la diffusione di false notizie e messaggi violenti, in seguito alle pressioni politiche provenienti da numerosi Paesi e istituzioni. L'azienda ha già sviluppato un contatore che indica all'utente quante volte un messaggio è stato re-inoltrato, oltre a una funzione per la verifica delle immagini, che consente di identificare i fotomontaggi. Tutti e due ...

Bolletta gas : foto contatore Italgas Reti su Whatsapp - quando non è truffa : Bolletta gas: foto contatore Italgas Reti su Whatsapp, quando non è truffa Come riconoscere una truffa della Bolletta gas Di truffe oggi ce ne sono tante all’ordine del giorno e bisogna avere mille occhi aperti. Alcuni di questi raggiri agiscono anche sulla Bolletta gas e luce. I classici finti tecnici che, sprovvisti di tesserino, raccolgono dati utili per la sottoscrizione di un altro contratto all’ignaro cliente. Magari con costi bassi ...

