Epic svela alcuni dei contenuti della prossima patch di Fortnite | modifiche per il

(Di lunedì 25 marzo 2019)sta per ricevere questa settimana una nuova, la 8.20, che, come già detto in un precedente articolo, introdurrà la nuova modalità a tempo "Il Pavimento è Lava".Tuttavia, le novità dell'update non finiscono qui. Infatti, come segnalano i colleghi di VG247.it, laapporterà delle importantirichieste a gran voce dagli utenti.Il community coordinator Sean Hamilton ha dichiarato che sono in arrivo fix per il Cannone Pirata, Granate Appiccicose, la correzione del bug per la feature "Riempi Squadra" e di quello che impedisce ai fucili a pompa di sparare nel modo giusto in alcune situazioni.Leggi altro...

