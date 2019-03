ansa

(Di lunedì 25 marzo 2019) Lache le mette lein allerta in caso diha un'origine che può sembrare improbabile: arrivaloro antenate acquatiche, lee potrebbe quindi essersi evoluta circa 580 ...

ValWwf : 'Dal momento che non possono sfuggire alla siccità, le piante mettono in campo una serie di strategie di... - Marco_chp1 : RT @AnsaScienza: Dalle #alghe la spia delle #piante contro la #siccità Capirne il funzionamento per affrontare i #cambiamenticlimatici @ufl… - AnsaScienza : Dalle #alghe la spia delle #piante contro la #siccità Capirne il funzionamento per affrontare i… -