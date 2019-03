Cosi' il clima spinge le migrazioni verso l' Italia

Così il clima spinge le migrazioni verso l'Italia : "Nonostante ciò, ritengo che già ora le evidenze presentate in questo studio vadano seriamente prese in considerazione dal mondo della politica, affinché anche in Africa si adottino strategie ...

Sciopero clima - il figlio di Selvaggia Lucarelli voleva manifestare. Il dialogo con la mamma finisce così : Oggi in tutto il mondo si è tenuto il Friday for Future, una manifestazione a favore del clima che ha coinvolto gli studenti sia in Italia che all’estero: anche negli Usa, in America Latina e in Australia. Decine di migliaia di ragazzi sono scesi in piazza da Milano a Torino, da Roma a Bari, da Bologna a Napoli. E la giornalista Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Facebook, ha dato la sua lettura della manifestazione e di come viene vista ...