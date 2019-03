Vertice Italia-Cina | Micciché | “No a partite serie A in Cina”

ilfogliettone

(Di domenica 24 marzo 2019) NientediA in, ma si alla finale di Coppao alla Supercoppa. A dirlo è il presidente della Lega diA Gaetanoa margine delalla sede della Figc a Roma tra il ministro cinese Shen Haixiong e la Federcalcio su possibili sinergie tra il calciono e la. "Credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni", tuttavia "si può ragionare sulla Supercoppa, su alcunedi Coppa. Per il campionato obiettivamente siamo ancora lontani dal fare ragionamenti seri" ha detto. "Ci sono tante aree che si possono sviluppare - continua Miccichè - dalla collaborazione nostra per quanto riguarda per esempio il Var, le sponsorizzazioni, agli incontri che si possono organizzare anche ino cinesi in". Per quanto riguarda laA in"al momento non se ne deve parlare". "Si è parlato di tante cose ...

