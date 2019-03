Un gol a testa al Veneziani tra Monopoli e Virtus Francavilla

La Thailandia vota 5 anni dopo il golpe : opposizione in testa - ma senza maggioranza : Ci sono stati episodi surreali come l'arresto di un uomo scoperto a masturbarsi di fronte all'immagine di una politica del nord, e altri più seri come la scelta della principale leader dell'...

golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey e Austin Cook in testa dopo due giri al Valspar Championship : Si conclude con una coppia al comando il secondo giro del Valspar Championship, in corso di svolgimento sul par 71 dell’Innsbrook Resort di Palm Harbor, Florida. I due leader sono l’inglese Paul Casey e l’americano Austin Cook, entrambi a -6 (136 colpi) dopo aver compiuto delle risalite di un certo valore nell’ultima giornata. Casey, inoltre, è il detentore di questo torneo, una ragione in più per difendere al massimo il ...

Nba - testa a testa tra golden State e Denver : Si fa sempre più serrata la lotta per il primo posto nella Western Conference tra Golden State e Denver. Anche nel turno di questa notte in Nba il duello a distanza tra le due formazioni è proseguito. ...

ATP Miami – Che colpo di testa di Djokovic : gol alla CR7 per Nole [VIDEO] : Novak Djokovic a rete alla Cristiano Ronaldo: l’invito del serbo all’attaccate portoghese della Juventus Il numero 1 del ranking ATP farà il suo esordio al torneo ATP di Miami all’una di notte (orario italiano), ma è già tra i protagonisti sui campi statunitensi. Novak Djokovic, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri riguardo il suo rapporto con Federer e Nadal, è sceso in campo per allenarsi… in maniera alternativa. ...

golf – Maybank Championship : buona partenza di Pavan - Fraser ed Elvira in testa : Eurotour: nel Maybank Championship buona partenza di Andrea Pavan. Al vertice Marcus Fraser e Nacho Elvira. Tiene Migliozzi, in ritardo E. Molinari, Paratore e Bertasio Andrea Pavan, 15° con 69 (-3) colpi, ha effettuato una buona partenza nel Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, dove sono al vertice con 65 (-7) l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira. È al 41° posto con 71 ...

golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira e Marcus Fraser aprono in testa il Maybank Championship. Degli italiani bene Andrea Pavan : Si è concluso il primo giro del Maybank Championship, torneo che si disputa sul par 72 del Saujana Golf & Country Club di Kuala Lumpur, in Malesia, e che fa parte del calendario dell’European Tour. Sono in due ad occupare la posizione di testa: l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira, entrambi a -7 con otto birdie e un bogey. Il quarantenne australiano è in cerca della quarta vittoria sul Tour europeo e seconda in ...

NBA - Spurs nove di fila : ko anche golden State. Denver in testa a Ovest : TORINO - Una notte da dimenticare per Steve Kerr e i suoi Golden State Warriors , battuti dai San Antonio Spurs e raggiunti in testa alla classifica di Western Conference da Denver . I campioni in ...

Live Napoli-Udinese 3-2 Milik di testa su angolo : è gol : Il Napoli torna nel proprio stadio dopo la non del tutto positiva trasferta di Sassuolo ed ospita l'Udinese alle ore 18. Gli azzurri hanno bisogno dei 3 punti per non cedere a quello che potrebbe...

golf – The Players Championship : Francesco Molinari guadagna 13 posizioni - McIlroy raggiunge Fleetwood in testa : Sale Francesco Molinari ma resta lontano dalla vetta, condivisa adesso da Tommy Fleetwood e Rory McIlroy Francesco Molinari, 57° con 142 (72 70, -2) colpi, ha guadagnato tredici posizioni e Tiger Woods, 39° con 141 (70 71, -3), ne ha perse quattro nel The Players Championship (PGA Tour), dove Tommy Fleetwood (132 – 65 67, -12) è stato raggiunto in vetta da Rory McIlroy (132 – 67 65). Sul percorso dello Stadium Course (par 72) al TPC ...

Lazio - Cataldi : 'Rivedo spesso il gol nel derby - ora testa al Parma' : La rete nella stracittadina però l'ex Primavera non l'ha dimenticata: 'Ancora me lo rivedo quando capita, è stato un momento incredibile in cui mi sono sentito la persona più felice del mondo - ...

Le nuove regole per vestire il bianco dalla testa ai piedi : Ormai manca solo una settimana all'inizio ufficiale della primavera, e l'atmosfera si fa più frizzante e leggera a partire dal guardaroba: persino chi durante l'inverno non ha mai accennato a tonalità chiare o cromie forti, in questi giorni, sembra avere l'irrefrenabile voglia di indossare qualcosa che lo faccia sentire più vivo. E, in questo senso, non c'è colore migliore da vestire che il bianco, ...

golf - Eurotour – Singh Brar e De Jager in testa al Magical Kenya Open : Bergamaschi e Migliozzi al 6° posto : L’inglese Jack Singh Brar e il sudafricano Louis De Jager al vertice del Kenya Open: Bergamaschi e Migliozzi al 6° posto, a metà classifica Gagli, campione in carica, Manassero e Paratore Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi, sesti con 67 (-4) colpi, hanno effettuato una buona partenza nel Magical Kenya Open (European Tour), sul percorso del Karen CC (par 71) a Nairobi in Kenya, dove sono al vertice con 64 (-7) l’inglese Jack Singh Brar e ...

Brescia - anziana strangolata nel suo appartamento : è giallo sui tre testamenti : Per risolvere il giallo sulla morte di Diva Borin, l'anziana di 86 anni ritrovata morta nella sua casa di Urago Mella, quartiere di Brescia, gli inquirenti si stanno concentrando sull'eredità e, in particolar modo, su tre testamenti e su una polizza vita sottoscritta pochi giorni prima dell'omicidio. La donna, vedova da diversi anni e senza eredi diretti (l'unico figlio è morto in un incidente stradale nel 1992), conduceva una vita tranquilla e ...

golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...