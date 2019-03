La più grande truffa della Silicon Valley : La storia di Theranos, una società che prometteva di rivoluzionare il settore sanitario americano e salvare centinaia di migliaia di vite, e della sua discussa fondatrice

Canada - ricomposto il Tyrannosaurus Rex più grande del mondo : Sono occorsi ben dieci anni per ricollegare con precisione tutte le ossa frammentate dell'animale, ma ora un team di paleontologi ha dato la conferma: questo è il Tyrannosaurus Rex più grande mai scoperto. I resti del dinosauro furono trovati nel 1991, ma soltanto venerdì gli scienziati hanno dichiarato di aver concluso il lungo lavoro sullo scheletro. L'animale, che è stato chiamato "Scotty", era lungo oltre 13 metri e pesava ben 8800 chili. Il ...

Turchia - il parco a tema tre volte più grande di Magic Kingdom : Il più grande parco a tema al coperto si trova a Dubai , mentre il più grande parco a tema subacqueo del mondo si trova in Bahrain . Problemi di sicurezza a parte, il nuovo parco ha già generato un ...

Pacifico : l'isola di plastica e' 16 volte piu' grande del previsto e continua a crescere : Molti forse ignorano la sua esistenza: la grande "isola di plastica" del Pacifico è un enorme accumulo di spazzatura galleggiante (composto soprattutto da plastica) situato nell'Oceano Pacifico,...

Seat Tarraco - spettacolare dimostrazione di forza nel più grande deserto del Marocco [GALLERY] : Seat Tarraco alla prova in una delle zone più esigenti del pianeta, il deserto di Erg Chebbi, in Marocco 22 km di lunghezza, 5 di larghezza, montagne di sabbia, cambi di terreno e temperatura estreme.Tutto ciò sta alla base della sfida che la Seat Tarraco ha affrontato nel deserto più grande del Marocco. Da 0 a 50 gradi in poche ore. Il deserto è tra i luoghi con l’oscillazione termica più radicale del pianeta. In poche ore, si passa da ...

Schumacher jr : 'Il paragone con papà non pesa - è il più grande' : 'Il paragone con papà non mi pesa, non è mai stato un problema per me. È un onore essere paragonato al miglior pilota della storia della Formula 1, devo solo cercare di imparare e migliorare'. Così ...

Ottime vendite per Anthem negli USA nel primo mese : è il secondo più grande lancio di sempre per un gioco di BioWare : NPD ha pubblicato il report relativo alle vendite negli Stati Uniti per il mese di febbraio, rivelando l'hardware e i software più venduti per il periodo e fornendo un aggiornamento generale sulla salute del settore.Come riporta Gamespot, a partire dalle vendite di giochi, Anthem è stato il titolo più venduto del mese, battendo altre nuove uscite come Jump Force, Far Cry New Dawn e Metro Exodus.Anthem, inoltre, è diventato il secondo più grande ...

Kylie Jenner vorrebbe un “circolo più grande di amicizie” - dopo il dramma Jordyn Woods : Un aggiornamento sulla situazione Kylie-Jordyn The post Kylie Jenner vorrebbe un “circolo più grande di amicizie”, dopo il dramma Jordyn Woods appeared first on News Mtv Italia.

A Hong Kong isola artificiale più grande : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Hong Kong si prepara a realizzare l'isola artificiale più grande del mondo nell'ambito di un controverso - e costosissimo - progetto per far fronte alla carenza cronica delle abitazioni nella metropoli: denominato Lantau Tomorrow Vision, il piano prevede la costruzione ...

La mappa di Firestorm sarà 10 volte più ampia della mappa più grande presente in Battlefield 5 : I giocatori di Battlefield 5 sapevano già che la mappa di Firestorm (la modalità battle royale del gioco) sarebbe stata la più grande di tutte quelle presenti nel gioco, tuttavia ora possono scoprire di quanto.Come riporta VG247, l'account Twitter del gioco ha condiviso un interessante confronto tra Halvoy (la mappa di Firestorm) ed Hamada, la mappa più grande presente nella modalità multiplayer di Battlefield 5. Dal confronto emerge che Halvoy ...