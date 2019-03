De Laurentiis | ' Con Ancelotti ho chiaro il futuro del Napoli'

Callejon : «Voglio restare a Napoli - parlerò con De Laurentiis» : “Mia figlia parla il dialetto” José Maria Callejon ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport e ha parlato anche del suo futuro. Ha detto che vorrebbe rimanere a Napoli. «Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere a Napoli. La mia famiglia si trova bene, le mie figlie sono napoletane e la più grande parla anche il dialetto. I napoletani mi vogliono bene, mi abbracciano per strada, anche loro vogliono che io resti qui. Dovrò ...

Secondi in Italia e nei quarti in Europa - è un record per il Napoli di De Laurentiis : Mai Secondi nelle migliori stagioni europee I fatti dicono che oggi, 17 marzo, dopo 28 giornate di campionato, il Napoli è serenamente secondo in classifica con 60 punti. Dopo il derby di Milano, vinto dall’Inter, ha sette punti sui nerazzurri e nove sul Milan. Tredici sulla Roma che è quinta. A meno di catastrofi inimmaginabili, è nella prossima Champions e molto probabilmente bisserà il secondo posto dello scorso anno. A memoria, ...

Simeone «De Laurentiis sgarbato con i residenti di Barra - mi auguro chieda scusa» : Il Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Nino Simeone ha parlato durante il Consiglio Comunale. in merito alla questione De Laurentiis-Barra, come riportato da CalcioNapoli24: “Faccio riferimento all’episodio tra Aurelio De Laurentiis e l’assessore Borriello al quale va tutto il mio affetto e la mia solidarietà. La mia solidarietà va anche ai cittadini di Barra: io a quel tavolo non ...

Juventus - Galeone : 'Qualche anno fa Allegri ha avuto un incontro con De Laurentiis' : La Juventus poche ore fa ha saputo che ai Quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere contro l'Ajax. Ma intorno ai bianconeri come sempre ci sono molte voci che riguardano il futuro e in particolare su mister Massimiliano Allegri. Proprio del destino del tecnico livornese ha parlato nelle scorse ore Giovanni Galeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L'ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri ha raccontato che qualche anno fa ...

De Laurentiis : 'L'unico modo per ridurre il gap con la Juventus sarebbe l'indebitamento' : Da buon imprenditore Aurelio De Laurentiis si è sempre interessato in modo particolare alle questioni economiche che circondano il mondo del calcio e dei club in particolare. Il presidentissimo dei partenopei ha sempre avuto un'attenzione meticolosa per le questioni finanziarie. Il numero uno di FilmAuro e patron del Napoli ha ribadito il concetto durante le interviste prima del match di Europa League col Salisburgo, e anche stavolta gli ...

De Laurentiis conferma : 'Juve - che partita!' : ROMA - ' La Juve ha fatto una bella partita, stimo Simeone ma ieri sera ha sbagliato. Una Supercoppa Europea tutta italiana? Sarebbe un regalo per me e da fare a tutti i tifosi napoletani... '. Così ...

Napoli - confronto De Laurentiis-Comune sul San Paolo : volano insulti : Il Napoli si prepara per la gara di Europa League contro il Salisburgo, la squadra di Ancelotti chiamata a controllare il match dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo situazione sempre più delicata tra il club ed il Comune sul fronte San Paolo, l’ultimo scontro riguarda il colore dei sediolini. “siete degli str… Al Comune non migliorerete mai, non siete in grado. Non siete capaci”, come riporta ...

Napoli - De Laurentiis apre alla cessione di Insigne : ma - ad una condizione : Mino Raiola , sa bene che il presidente valuta Insigne una cifra superiore ai 100 milioni di euro e non è intenzionato ad abbassare la propria richiesta per nulla al mondo. La questione resta in ...

A Napoli i tifosi fischiano la contestazione a De Laurentiis : I cori intempestivi È una scena che va avanti da un po’. Anche lo scorso anno, ma forza anche prima. Dalla curva B – dagli ultras – partono i cori contro De Laurentiis e il resto dello stadio (in realtà anche la stessa curva B) fischia i contestatori. Che peraltro non brillano per tempismo. È molto difficile raccogliere consenso se lanci cori contro De Laurentiis durante il primo tempo di Napoli-Juventus mentre in campo sta ...

Gaia De Laurentiis a Vieni da me/'Con mio marito Ignazio è stato un colpo di fulmine' : Gaia De Laurentiis a Vieni da me: la conduttrice sfoglia l'album di famiglia raccontando i retroscena della sua vita privata e professionale.

Napoli non ha e non sa cosa sia una borghesia - perciò contesta De Laurentiis : I cori della curva B durante Napoli-Juventus Domenica sera al San Paolo, la curva B, roccaforte del tifo napoletano più appassionato e sentito, ha inneggiato contro il presidente De Laurentiis per tutto il primo tempo, tralasciando di sostenere i suoi beniamini in quella che da sempre a Napoli è La Partita. Ma da dove nasce questo astio verso un presidente che, numeri alla mano, ha così ben fatto nella storia della squadra? Qui inizia il corto ...

Repubblica : in curva aria di contestazione a De Laurentiis : Da sempre cori contro di lui Hanno molto colpito i cori scanditi a Parma dalla tifoseria organizzata del Napoli contro Aurelio De Laurentiis. Il Napoli stava vincendo e gli ultras contestavano l’artefice del Napoli ultra-competitivo degli ultimi anni. In realtà, la contestazione a De Laurentiis non si è mai arrestata. Da anni. Per fare qualche esempio, venne contestato a Bilbao, estate 2014, come a Bologna quando il Napoli dominò 7-1. ...

Napoli-Juventus - De Laurentiis surriscalda l’ambiente : “con i bianconeri pensar male è inevitabile…” : Si avvicina sempre di più il big match di giornata tra Napoli e Juventus, il presidente De Laurentiis infiamma l’ambiente con alcune dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’: “Napoli e Juventus sono i club che sono riusciti a rianimarsi dopo gli sconquassi del passato, il fallimento per noi e Calciopoli per loro. Si possono considerare due regine europee da fare invidia ad altre nazioni. Siamo l’espressione di ...

Napoli - De Laurentiis : “Con la Juve una ferita ancora aperta. Su Icardi…” : Napoli DE Laurentiis – A poche ore dal big match del San Paolo che vedrà scendere in campo il Napoli di Ancelotti contro la Juventus di Massimiliano Allegri, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro lo ha fatto in un’intervista al Corriere dello Sport, parlando della partita del San Paolo: “E’ […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Con la Juve una ferita ancora aperta. Su Icardi…” ...