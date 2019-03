Ricetta veterinaria elettronica : requisiti - Chi deve farla ed esenzione : Ricetta veterinaria elettronica: requisiti, chi deve farla ed esenzione Come funziona la Ricetta elettronica veterinaria Pare essere finalmente tutto pronto per la Ricetta elettronica veterinaria; dovrebbe essere stato superato anche l’ultimo scoglio che impediva alla Rev di diventare operativa: a circa metà dei veterinari iscritti all’Ordine professionale non erano stati assegnati i dati necessari ad accedere al sistema. Il problema ...

BosChi - bomba Etruria sul papà di Maria Elena : una maxi-multa - quanto deve sborsare : Prima Matteo Renzi i cui genitori sono finiti agli arresti domiciliari. Ora Maria Elena Boschi con la multa di Banca d' Italia confermata a papà. Una brutta storia, questa, ma poteva andare molto peggio. Resta il fatto che gli attuali non sono certamente giorni facili per quella che è stata la coppi

Imane Fadil - l'autopsia : "Zero radioattività". Una sola certezza : ecco Chi si deve vergognare : Gli attesissimi esiti sono arrivati. Gli esperti hanno analizzato il corpo della modella Imane Fadil e rivealano: "Nessuna traccia di radioattività negli organi". I risultati delle analisi svolte durante tutta la giornata di giovedì sono stati realizzati sui campioni prelevati con le biopsie di reni

Targa personale auto : come funziona e Chi deve cambiarla - la miniriforma : Targa personale auto: come funziona e chi deve cambiarla, la miniriforma Presto la Targa personale auto potrebbe diventare realtà. Nel senso che la Targa non sarà associata al veicolo, bensì all’intestatario dello stesso. Attenzione: non si parla di Targa personalizzata, ma di Targa personale, identificativa di un soggetto e portabile da un veicolo vecchio a uno nuovo. Targa personale auto: la proposta del ministro Toninelli È questa ...

Chi deve fare la dichiarazione dei redditi 2019 : scadenza ed esenzione : Chi deve fare la dichiarazione dei redditi 2019: scadenza ed esenzione dichiarazione redditi 2019, chi è obbligato a farla L’anno nuovo è appena cominciato ed è già tempo di preparare la documentazione necessaria per la prossima dichiarazione dei redditi. D’altra parte, non tutti i contribuenti sono obbligati a presentarla. dichiarazione dei redditi 2019: chi deve presentarla? Innanzitutto, è bene segnalare che sul sito dell’Agenzia delle ...

L’annuncio di Matteo Salvini : “Chi lavora con pubblico e minori deve presentare la fedina penale” : Commentando quanto avvenuto a San Donato Milanese con il bus pieno di bambini sequestrato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia che domani invierà "una circolare a tutti i sindaci: chi lavora con il pubblico, specie con i ragazzini, porti la fedina penale. Serve il certificato penale obbligatorio".Continua a leggere

Canone Rai 2019 per Partita Iva : lettere in arrivo - Chi deve pagare 600 euro : Canone Rai 2019 per Partita Iva: lettere in arrivo, chi deve pagare 600 euro lettere Canone Rai per Partita Iva, a chi arrivano Cosa è il Canone Speciale? Chi è tenuto e chi è esentato dal pagamento del Canone Rai 2019 per Partita Iva? Vediamo di seguito in cosa consiste e come funziona il cosiddetto Canone speciale di cui ci siamo già occupati nel recente passato. Iniziamo col dire che il Canone radio-tv Speciale riguarda la detenzione di uno ...

Rosa Perrotta diChiara guerra a Giulia De Lellis : 'Deve stare al suo posto' : In un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo TV", Rosa Perrotta ha detto a chiare lettere ai cronisti di non aver ancora perdonato Giulia De Lellis, per le parole di quest'ultima rilasciate online in risposta ad una Instagram story di Pietro Tartaglione. In realtà quest'ultimo non ha fatto nomi, ma evidentemente la De Lellis ha preso le parole di Tartaglione come un 'attacco personale'. Prosegue dunque la guerra social a suon di post al ...

Ferrara e TacChinardi : 'La Juve dopata? L'Ajax si deve vergognare' : ROMA - 'Ho letto le parole del famosissimo David Endt e voglio dirgli che si deve letteralmente vergognare. Quella squadra dal primo giorno di ritiro ha lavorato duramente e seriamente per provare ad ...

Cancelo la tocca piano : “CR7? Non deve dimostrare niente. Su Bonucci e Chiellini…” : Joao Cancelo, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione della Juventus, ma soprattutto sull’ipotetica squalifica di Cristiano Ronaldo dopo l’eccessiva esultanza in Champions League dopo il match contro l’Atletico Madrid. Cancelo non ha dubbi e difende a spada tratta l’attaccante portoghese. […] ...

Barbara D'Urso - il 'consiglio' dal signore di Mediaset : 'A cosa deve stare molto attenta' - perché risChia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa , la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: 'Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto ?'. Molti possono pensare che non ho altri ...

Barbara D'Urso - il "consiglio" dal signore di Mediaset : "A cosa deve stare molto attenta" - perché risChia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa, la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: «Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto?». Molti possono pensare che non ho altri interrogativi da pormi, ma, occupandomi di televisione, ritengo legittima quella domanda. Sono due "prime donne":

Mobbing : risarcimento danni - Chi deve pagare e come fare ricorso : Mobbing: risarcimento danni, chi deve pagare e come fare ricorso Innanzitutto, è importante conoscere il significato del termine Mobbing. L’etimologia della parola risale al verbo inglese “to mob“, cioè “assalire, molestare”. In altre parole, si intende il comportamento violento che un gruppo rivolge ad un suo membro. Nell’ambito lavorativo, si parla di una vera e propria forma di terrore psicologico da parte di ...