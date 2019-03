Azzurri sul terzo gradino del podio

Diretta/ Italia Ucraina U19 - risultato finale 3-1 - streaming video e tv : Azzurri ok : Diretta Italia Ucraina U19, seconda partita nell'Elite Round per le qualificazioni agli Europei 2019: vittoria azzurra per 3-1, soddisfatto Guidi.

Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 : Azzurri a caccia di prestazione e risultato per cominciare al meglio il percorso continentale : Mancano 15 mesi all’inizio del nuovo Campionato Europeo itinerante di calcio, con le Qualificazioni che sono partite proprio in questi giorni sui campi di tutto il Vecchio Continente per la prima giornata della fase a gironi. L’Italia esordirà nel gruppo J domani sera (ore 20.30), ospitando a Udine la Finlandia nel primo dei dieci incontri da disputare per strappare direttamente il pass per la fase finale di Euro 2020, riservato alle ...

Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 : Azzurri a caccia di prestazione e risultato per cominciare al meglio il percorso verso Euro 2020 : Mancano 15 mesi all’inizio del nuovo Campionato Europeo itinerante di calcio, con le Qualificazioni che sono partite proprio in questi giorni sui campi di tutto il Vecchio Continente per la prima giornata della fase a gironi. L’Italia esordirà nel gruppo J domani sera (ore 20.30), ospitando a Udine la Finlandia nel primo dei dieci incontri da disputare per strappare direttamente il pass per la fase finale di Euro 2020, riservato alle ...

Basket - i migliori italiani della 22a giornata di Serie A. Tonut si mette sulle spalle Venezia - Crosariol ancora efficace - ok gli Azzurri di Brescia : Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, per una volta, si può anche ragionare oltre il puro discorso di quella voce statistica che si chiama valutazione, in ragione di quanto accaduto sul campo. Il riferimento, chiaramente, è a quanto successo al Mediolanum Forum di Assago, con Venezia in grado di battere Milano su quello che, ad oggi, è l’unico parquet che ospita l’Eurolega nello Stivale. Fa piacere, in sostanza, ...

Basket - i migliori italiani della 22a giornata di Serie A. Tonut si mette sulle spalle Venezia - Crosariol ancora efficace - ok gli Azzurri di Brescia : Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, per una volta, si può anche ragionare oltre il puro discorso di quella voce statistica che si chiama valutazione, in ragione di quanto accaduto sul campo. Il riferimento, chiaramente, è a quanto accaduto in campo al Mediolanum Forum di Assago, con Venezia in grado di battere Milano su quello che, ad oggi, è l’unico parquet che ospita l’Eurolega nello Stivale. Fa piacere, in ...

DIRETTA/ Milan Inter - risultato 0-1 - streaming video e tv : i nerAzzurri reggono : DIRETTA Milan Inter: cronaca live del derby, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Cavani-Inter - dalla Francia sono certi : nerAzzurri forti sull’attaccante : CAVANI INTER- Un accostamento di mercato che potrebbe trovare conferme in vista della prossima sessione estiva. Come evidenziato da “Le10Sport”, Cavani sarebbe diventato un chiaro obiettivo di mercato dell’Inter, società pronta a puntare forte sull’attaccante uruguaiano in caso di addio ad Icardi. Un accostamento nato nelle ultime ore, ma che potrebbe trovare totale conferme in […] L'articolo Cavani-Inter, dalla ...

DIRETTA/ Inter-Eintracht - risultato 0-1 - streaming Tv8 : Handanovic salva i nerAzzurri : Europa League, DIRETTA Inter Eintracht Francoforte: cronaca live della partita di ritorno degli ottavi. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Mondiali Biathlon 2019 – L’Italia subito sul podio a Oestersund : bronzo per gli Azzurri nella staffetta mista : subito una medaglia per gli azzurri nella prima giornata di gare dei Mondiali di Biathlon 2019: l’Italia di bronzo nella staffetta mista L’Italia del Biathlon inizia col piede giusto i Mondiali 2019 di Oestersund. Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta mista, piazzandosi alle spalle solo di Norvegia e Germania. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windish sorridono ...

Trial - ottimi risultati per i Talenti Azzurri FMI nel primo appuntamento della stagione : primo impegno stagionale per i Talenti Azzurri FMI Trial in occasione della Due Giorni della Brianza Con la 37esima edizione della “Due Giorni della Brianza – Memorial Giulio Mauri” organizzata dal Moto Club Monza “Oscar Clemencigh” è iniziata la stagione di gare dei piloti del Trial coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Tra sabato 2 e domenica 3 marzo, i Trialisti supportati dalla Federazione ...

Sci di fondo - in programma ad Holmenkollen due gare sulla distanza : cinque gli Azzurri iscritti : cinque azzurri all’assalto della collina di Holmenkollen per le gare sulla distanza di Coppa del Mondo a Oslo Sono cinque gli azzurri iscritti alla tappa di Coppa del mondo sulla collina di Holmenkollen, nei pressi di Oslo, dove si disputeranno sabato 9 marzo una 50 km a tecnica classica maschile con partenza a massa (ore 10.00, diretta tv Eurosport) e domenica 10 marzo una 30 km a tecnica classifica femminile, sempre con partenza a ...

Tiro con l’arco - Europei Indoor 2019 : Massimiliano Mandia e Marco Morello incantano a Samsun nel ricurvo - ottimi risultati tra gli junior Azzurri : Il Campionato Europeo 2019 di Tiro con l’arco Indoor, ultimo appuntamento della stagione al coperto, è andato in archivio a Samsun (Turchia) dopo cinque giornate di gare molto intense e spettacolari in cui l’Italia ha recitato un ruolo da protagonista. La selezione azzurra non ha confermato il primo posto nel medagliere dell’ultima edizione a Vissen (con 6 ori) ed ha chiuso la rassegna continentale con 3 ori, 4 argenti e 1 ...

Pista Lunga - Calgary ospita i Mondiali allround : quattro Azzurri impegnati sul ghiaccio canadese : Domani e domenica sul ghiaccio canadese dell’Olympic Oval impegnati quattro azzurri della Nazionale del d.t. Marchetto: Lollobrigida, Giovannini, Betti e Malfatti Week-end di grande spettacolo a Calgary dove scatta domani la due giorni dei Mondiali allround di Pista Lunga. Sul ghiaccio canadese dell’Olympic Oval va in scena uno degli ultimissimi appuntamenti della stagione, certamente tra i più attesi, con anche ...

Primo sì al Decretone : il Senato si infiamma tra gilet Azzurri e insulti : Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'Economia all'appello in quest'aula, e ne capisco l'imbarazzo', dirà l'ex premier. Che interviene al posto del capogruppo 'per ...